https://ria.ru/20220507/pamyatnik-1787419621.html

В пригороде Мариуполя демонтировали памятник гетману Сагайдачному

В пригороде Мариуполя демонтировали памятник гетману Сагайдачному - РИА Новости, 07.05.2022

В пригороде Мариуполя демонтировали памятник гетману Сагайдачному

Памятник гетману Сагайдачному демонтировали в населенном пункте Мангуш в пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:33

2022-05-07T18:33

2022-05-07T18:52

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МАНГУШ, 7 мая - РИА Новости. Памятник гетману Сагайдачному демонтировали в населенном пункте Мангуш в пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Памятник гетману Сагайдачному в Мангуше был открыт на площади у администрации в 2017 году при инициативе неонацистского полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.После того как памятник был снят с постамента и погружен в кузов автомобиля, на флагштоке, установленном рядом, подняли копию Знамя Победы. Предполагается, что скульптуру передадут в музей. По словам местного активиста, в городе активно идет денацификация, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того был демонтирован каменный крест у мемориала воинам, павшим в Великую Отечественную войну, который 24 августа 2018 года установили при участии главаря "Азова" Андрея Белецкого.Гетман Петр Сагайдачный - предводитель запорожских казаков в XVII веке, участвовал в осаде Москвы на стороне Польши в 1618 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220506/pamyatniki-1787233597.html

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