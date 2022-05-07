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Немцы не хотят платить за антироссийские санкции Евросоюза, показал опрос - РИА Новости, 07.05.2022
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Немцы не хотят платить за антироссийские санкции Евросоюза, показал опрос
Немцы не хотят платить за антироссийские санкции Евросоюза, показал опрос - РИА Новости, 07.05.2022
Немцы не хотят платить за антироссийские санкции Евросоюза, показал опрос
Практически половина населения Германии оказалась не намерена жертвовать личным финансовым положением из-за антироссийских санкций, показал опрос аналитического РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:27
2022-05-07T19:27
экономика
россия
украина
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Практически половина населения Германии оказалась не намерена жертвовать личным финансовым положением из-за антироссийских санкций, показал опрос аналитического центра Civey для канала Die Welt.Согласно данным, 46 процентов немцев не готовы платить из собственного кошелька за санкционную политику Евросоюза против России. Более того, жители Германии предпочитают, чтобы затраты на санкции покрывали фирмы, которые получают дополнительную прибыль из-за ситуации на Украине, свидетельствуют данные Civey. Так, 64 процента опрошенных поддержали идею ввести дополнительные налоги для компаний, "выигрывающих" из-за кризиса на Украине. Только 27 процентов респондентов высказались против такой меры.Опрос также показал, что 49 процентов немцев вынуждены ограничивать траты из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220507/rubl-1787424179.html
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экономика, россия, украина, германия, санкции в отношении россии
19:27 07.05.2022
 
Немцы не хотят платить за антироссийские санкции Евросоюза, показал опрос

Опрос Civey для Die Welt: 46% немцев не готовы платить за антироссийские санкции Евросоюза

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Практически половина населения Германии оказалась не намерена жертвовать личным финансовым положением из-за антироссийских санкций, показал опрос аналитического центра Civey для канала Die Welt.
Согласно данным, 46 процентов немцев не готовы платить из собственного кошелька за санкционную политику Евросоюза против России. Более того, жители Германии предпочитают, чтобы затраты на санкции покрывали фирмы, которые получают дополнительную прибыль из-за ситуации на Украине, свидетельствуют данные Civey. Так, 64 процента опрошенных поддержали идею ввести дополнительные налоги для компаний, "выигрывающих" из-за кризиса на Украине. Только 27 процентов респондентов высказались против такой меры.
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Опрос также показал, что 49 процентов немцев вынуждены ограничивать траты из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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