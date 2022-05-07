https://ria.ru/20220507/oon-1787358121.html

Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН

Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 07.05.2022

Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подтвердила невозможность лишить Россию статуса... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:21

2022-05-07T10:21

2022-05-07T10:22

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подтвердила невозможность лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом она заявила в эфире PBS Newshour."Они являются постоянным членом Совета Безопасности. Этого мы не можем изменить. Но мы можем изолировать их в этой позиции. И мы это сделали. Мы преуспели в их изоляции. Мы изолировали их в Совете Безопасности", — утверждает она. По мнению Томас-Гринфилд, Вашингтон должен работать над совершенствованием организации и продолжать использовать этот орган для оказания давления.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россию нельзя исключить из Совбеза ООН, потому что такой процедуры не существует.

https://ria.ru/20220507/taktika-1787339077.html

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Ольга Матыс

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