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Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 07.05.2022
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Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН
Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 07.05.2022
Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подтвердила невозможность лишить Россию статуса... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:21
2022-05-07T10:22
в мире
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сша
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совет безопасности оон
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подтвердила невозможность лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом она заявила в эфире PBS Newshour."Они являются постоянным членом Совета Безопасности. Этого мы не можем изменить. Но мы можем изолировать их в этой позиции. И мы это сделали. Мы преуспели в их изоляции. Мы изолировали их в Совете Безопасности", — утверждает она. По мнению Томас-Гринфилд, Вашингтон должен работать над совершенствованием организации и продолжать использовать этот орган для оказания давления.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россию нельзя исключить из Совбеза ООН, потому что такой процедуры не существует.
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в мире, здоровье - общество, сша, россия, украина, оон, совет безопасности оон, вашингтон (штат), мария захарова
10:21 07.05.2022 (обновлено: 10:22 07.05.2022)
 
Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН

Постпред США Томас-Гринфилд: Россию нельзя лишить статуса постоянного члена СБ ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
Встреча глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Встреча глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подтвердила невозможность лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом она заявила в эфире PBS Newshour.
"Они являются постоянным членом Совета Безопасности. Этого мы не можем изменить. Но мы можем изолировать их в этой позиции. И мы это сделали. Мы преуспели в их изоляции. Мы изолировали их в Совете Безопасности", — утверждает она. По мнению Томас-Гринфилд, Вашингтон должен работать над совершенствованием организации и продолжать использовать этот орган для оказания давления.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россию нельзя исключить из Совбеза ООН, потому что такой процедуры не существует.
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