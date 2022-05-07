10:21 07.05.2022 (обновлено: 10:22 07.05.2022)
Постпред США признала невозможность исключить Россию из Совбеза ООН
Постпред США Томас-Гринфилд: Россию нельзя лишить статуса постоянного члена СБ ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
Встреча глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подтвердила невозможность лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом она заявила в эфире PBS Newshour.
"Они являются постоянным членом Совета Безопасности. Этого мы не можем изменить. Но мы можем изолировать их в этой позиции. И мы это сделали. Мы преуспели в их изоляции. Мы изолировали их в Совете Безопасности", — утверждает она. По мнению Томас-Гринфилд, Вашингтон должен работать над совершенствованием организации и продолжать использовать этот орган для оказания давления.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россию нельзя исключить из Совбеза ООН, потому что такой процедуры не существует.