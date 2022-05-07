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Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан - РИА Новости, 07.05.2022
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Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан
Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан - РИА Новости, 07.05.2022
Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан
Частица Вечного огня, заключенная в капсуле, доставлена в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:29
2022-05-07T20:29
день победы — 2022
душанбе
общероссийский народный фронт
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Частица Вечного огня, заключенная в капсуле, доставлена в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.Седьмого мая были зажжены капсулы от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Москве. В Душанбе – капсулу с огнем привез Валерий Горюханов, представитель проекта "Огонь памяти" и Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Акция проводится для того, чтобы все желающие в городах России и за рубежом могли отдать дань памяти этому великому, священному огню. А также, конечно, мы хотели бы, чтобы его увидели ветераны, потому что для них это совершенно особый символ", - сообщил в ходе церемонии передачи Горюханов.Согласно миссии акции, частица Вечного огня в специальных капсулах передается на постоянное хранение в средние образовательные учреждения, общественные пространства, музеи для того, чтобы подрастающее поколение знало и чтило историю Великой Отечественной войны."Это символ, который для всех нас символизирует Великую Победу, общую победу наших единых народов", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.Три лампады с частичкой Вечного огня были торжественно переданы в Российско-Таджикскую среднюю школу Российского-Таджикского (Славянского) университета, среднюю школу №6 Минобороны РФ в Душанбе, фитнес-клуб X-fit Душанбе. Везде гостей встречали с концертными номерами и благодарными речами.Кульминацией же международной акции в Душанбе стала передача самой капсулы в 201-ю Российскую военную базу, где состоялось зажжение от нее Вечного огня на аллее Славы РВБ.Организаторы международной акции - Общероссийский народный фронт и Россотрудничество.
https://ria.ru/20220507/ogon-1787405842.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/ogon-1784715617.html
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душанбе, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
20:29 07.05.2022
 
Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан

Частицу Вечного огня доставили в Душанбе

© Fotolia / nikitamaykovДворец нации в Душанбе, Таджикистан
Дворец нации в Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Fotolia / nikitamaykov
Дворец нации в Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Частица Вечного огня, заключенная в капсуле, доставлена в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Седьмого мая были зажжены капсулы от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Москве. В Душанбе – капсулу с огнем привез Валерий Горюханов, представитель проекта "Огонь памяти" и Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Цветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве, возложенные по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:37День Победы — 2022
Частицу Вечного огня доставили в Узбекистан
"Акция проводится для того, чтобы все желающие в городах России и за рубежом могли отдать дань памяти этому великому, священному огню. А также, конечно, мы хотели бы, чтобы его увидели ветераны, потому что для них это совершенно особый символ", - сообщил в ходе церемонии передачи Горюханов.
Согласно миссии акции, частица Вечного огня в специальных капсулах передается на постоянное хранение в средние образовательные учреждения, общественные пространства, музеи для того, чтобы подрастающее поколение знало и чтило историю Великой Отечественной войны.
"Это символ, который для всех нас символизирует Великую Победу, общую победу наших единых народов", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.
Три лампады с частичкой Вечного огня были торжественно переданы в Российско-Таджикскую среднюю школу Российского-Таджикского (Славянского) университета, среднюю школу №6 Минобороны РФ в Душанбе, фитнес-клуб X-fit Душанбе. Везде гостей встречали с концертными номерами и благодарными речами.
Кульминацией же международной акции в Душанбе стала передача самой капсулы в 201-ю Российскую военную базу, где состоялось зажжение от нее Вечного огня на аллее Славы РВБ.
Организаторы международной акции - Общероссийский народный фронт и Россотрудничество.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 14:36В мире
В Токмаке Запорожской области зажгли Вечный огонь
 
День Победы — 2022ДушанбеОбщероссийский народный фронтФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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