https://ria.ru/20220507/ogon-1787434525.html

Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан

Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан - РИА Новости, 07.05.2022

Частицу Вечного огня доставили в Таджикистан

Частица Вечного огня, заключенная в капсуле, доставлена в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:29

2022-05-07T20:29

2022-05-07T20:29

день победы — 2022

душанбе

общероссийский народный фронт

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Частица Вечного огня, заключенная в капсуле, доставлена в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.Седьмого мая были зажжены капсулы от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Москве. В Душанбе – капсулу с огнем привез Валерий Горюханов, представитель проекта "Огонь памяти" и Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Акция проводится для того, чтобы все желающие в городах России и за рубежом могли отдать дань памяти этому великому, священному огню. А также, конечно, мы хотели бы, чтобы его увидели ветераны, потому что для них это совершенно особый символ", - сообщил в ходе церемонии передачи Горюханов.Согласно миссии акции, частица Вечного огня в специальных капсулах передается на постоянное хранение в средние образовательные учреждения, общественные пространства, музеи для того, чтобы подрастающее поколение знало и чтило историю Великой Отечественной войны."Это символ, который для всех нас символизирует Великую Победу, общую победу наших единых народов", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.Три лампады с частичкой Вечного огня были торжественно переданы в Российско-Таджикскую среднюю школу Российского-Таджикского (Славянского) университета, среднюю школу №6 Минобороны РФ в Душанбе, фитнес-клуб X-fit Душанбе. Везде гостей встречали с концертными номерами и благодарными речами.Кульминацией же международной акции в Душанбе стала передача самой капсулы в 201-ю Российскую военную базу, где состоялось зажжение от нее Вечного огня на аллее Славы РВБ.Организаторы международной акции - Общероссийский народный фронт и Россотрудничество.

https://ria.ru/20220507/ogon-1787405842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/ogon-1784715617.html

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душанбе, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)