https://ria.ru/20220507/ogon-1787403195.html

В Минске прошла акция "Огонь памяти"

В Минске прошла акция "Огонь памяти" - РИА Новости, 07.05.2022

В Минске прошла акция "Огонь памяти"

Акция "Огонь памяти" прошла в столице Белоруссии Минске в преддверии 9 мая, в ее рамках в города республики были переданы лампадки с частичками Вечного огня с... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:17

2022-05-07T16:17

2022-05-07T17:15

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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Акция "Огонь памяти" прошла в столице Белоруссии Минске в преддверии 9 мая, в ее рамках в города республики были переданы лампадки с частичками Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония прошла в субботу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. В ней приняли участие ветераны, школьники, представители волонтерского движения, общественных объединений, посольства России в Белоруссии, представительства Постоянного комитета Союзного государства, Россотрудничества, Минского горисполкома, духовенства. Накануне в Москве у Могилы Неизвестного солдата, расположенной у Кремлевской стены в Александровском саду, прошла церемония получения волонтерами "Огня памяти", затем капсулу с огнем доставили в Белоруссию.В минском храме прошла поминальная молитва, по окончании которой огонь из крипты храма, где захоронены останки воинов трех отечественных войн, был соединен с огнем с Могилы Неизвестного солдата. Затем от "Огня памяти" были зажжены лампадки, которые суворовцы передали представителям делегаций городов и школ Белоруссии. Также была объявлена минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.На церемонии советник-посланник посольства РФ в Белоруссии Петр Фролов отметил символизм того, что частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Москве "разлетятся по всем уголкам Беларуси". "Пусть сегодня эти маленькие частицы Вечного огня, который прошел долгий путь от стен Кремля до Минска, укрепят ваши сердца, сделают более сильными души, проложат необходимый для существования любого народа мост из прошлого в будущее", - сказал дипломат, обращаясь к присутствующему на церемонии молодому поколению.Руководитель представительства Посткома Союзного государства Белоруссии и России в Минске Марианна Щеткина отметила, что важно помнить подвиг солдат Великой Отечественной войны, и зачитала обращение к участникам акции от госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева."Особо значимо, что частичка Вечного огня, взятая у Могилы Неизвестного солдата, будет передана в Храм-памятник в честь Всех Святых в мае, в преддверии Дня Победы. Мы все обязаны вновь и вновь подтверждать свое уважение ветеранам Великой Отечественной войны, чтить погибших, отдавая дань памяти подвигу советского солдата. Это мероприятие еще раз подчеркивает, что у нас общая история, общая победа в Великой Отечественной войне и общее будущее", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

https://ria.ru/20220507/parad-1787385253.html

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Церемония передачи лампадок с частичками Вечного огня в Минске В Минске в рамках акции "Огонь памяти" прошла церемония передачи лампадок с частичками Вечного огня. 2022-05-07T16:17 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, минск, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)