https://ria.ru/20220507/ogon-1787401849.html

Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Армению

Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Армению - РИА Новости, 07.05.2022

Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Армению

Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Армению и передали ереванской школе имени адмирала флота СССР Ивана Исакова, а также объединению ветеранов и... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:07

2022-05-07T16:07

2022-05-07T16:07

день победы — 2022

армения

москва

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общероссийский народный фронт

великая отечественная война (1941-1945)

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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Частицу Вечного огня доставили из Москвы в Армению и передали ереванской школе имени адмирала флота СССР Ивана Исакова, а также объединению ветеранов и военно-историческому музею "Мать Армени", где представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Передачу "Огней памяти" организовало представительство Россотрудничества в Армении совместно с общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". В мероприятиях примут участие делегация движения, представители посольства РФ, объединения ветеранов, минобороны Армении и молодежных организаций."Это привет из города-героя Москвы другому героическому городу – Еревану, где было сформировано шесть армянских дивизий. Одна из них, 89-я Армянская Таманская дивизия, 77 лет назад форсировала Эльбу и вышла к пригородам Берлина. Таманская дивизия была единственной из национальных дивизий, которая штурмовала Берлин", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов.Советник посольства РФ в Армении Александр Новиков отметил, что святой для всех праздник 9 мая в последнее время приобрел иной смысл."Если после 1945 года считалось, что идеология нацизма себя дискредитировала во всех смыслах, то, к сожалению, некоторое время назад политические элиты ряда стран решили, что можно поиграть в достаточно дурно пахнущие игры. Стали ее реанимировать, поощрять всякие неонацистские движения, реабилитировать преступления нацизма. Собственно, праздник приобрел другой смысл, а именно стал напоминанием, что идеология неонацизма остается идеологией злодейства, которая не может быть терпимой и что победители нацизма - это герои, память которых надо чтить", - сказал российский дипломат.Начальник отдела управления морально-психологического обеспечения ВС Армении полковник Барегам Мурадян отметил, что 9 мая - один из самых главных и дорогих праздников, имеющих особую нравственную, духовную и патриотическую ценность."Объединяя миллионы людей, сплачивая целые поколения, он - навечно в памяти народов, в историях наших стран, в судьбе каждой семьи, часть нашей души", - сказал представитель ВС Армении.По словам Мурадяна, "в наше неспокойное время мы особо остро чувствуем все величие судеб наших ветеранов", которые "спасли отечество, жизнь будущих поколений, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений"."Сегодня, принимая эстафету Вечного огня, мы отдаем дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу... Ветераны сражались за жизнь против смерти. Мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяет общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Сегодня наш моральный долг - бережно хранить и передать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет", - отметил онАкция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионов ветеранам передали около 100 лампад с частицами Вечного огня.

https://ria.ru/20220506/ogon-1787183079.html

https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html

https://ria.ru/20220426/gaz-1785465701.html

армения

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, москва, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общероссийский народный фронт, великая отечественная война (1941-1945)