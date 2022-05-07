18:16 07.05.2022 (обновлено: 18:18 07.05.2022)
В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая
Комендантский час объявили в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 10 мая
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе
Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 мск 10 мая, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко.
"Касаемо комендантского часа, он будет действовать по всей территории Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 (совпадает с мск) 10 мая", - написал Марченко в своем Telegram-канале.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.