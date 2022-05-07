https://ria.ru/20220507/odessa-1787418061.html

В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая

В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая - РИА Новости, 07.05.2022

В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая

Комендантский час вводится в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 мск 10 мая, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:16

2022-05-07T18:16

2022-05-07T18:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 мск 10 мая, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко."Касаемо комендантского часа, он будет действовать по всей территории Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 (совпадает с мск) 10 мая", - написал Марченко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/kiev-1787253489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, россия, украина