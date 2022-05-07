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В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/odessa-1787418061.html
В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая
В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая - РИА Новости, 07.05.2022
В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая
Комендантский час вводится в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 мск 10 мая, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:16
2022-05-07T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 мск 10 мая, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко."Касаемо комендантского часа, он будет действовать по всей территории Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 (совпадает с мск) 10 мая", - написал Марченко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/kiev-1787253489.html
одесская область
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в мире, одесская область, россия, украина
18:16 07.05.2022 (обновлено: 18:18 07.05.2022)
 
В Одесской области объявили комендантский час 8-10 мая

Комендантский час объявили в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 10 мая

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе
Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Комендантский час вводится в Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 мск 10 мая, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко.
"Касаемо комендантского часа, он будет действовать по всей территории Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 (совпадает с мск) 10 мая", - написал Марченко в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:34
В Киеве не будут проводить никаких мероприятий 8-9 мая
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияУкраина
 
 
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