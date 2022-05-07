https://ria.ru/20220507/obstrely-1787399140.html

ВСУ обстреляли из "Града" и минометов два населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли из "Града" и минометов два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022

ВСУ обстреляли из "Града" и минометов два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за два с половиной часа выпустили восемь мин, два снаряда и десять ракет из БМ-21 "Град" по Горловке и Лозовому в ДНР, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:45

2022-05-07T15:45

2022-05-07T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775772924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2094361591da0004ba7ebe7684171887.jpg

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа выпустили восемь мин, два снаряда и десять ракет из БМ-21 "Град" по Горловке и Лозовому в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, по Горловке украинские войска выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра, а также десять ракет из БМ-21 "Град". По лозовому выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика