ВСУ обстреляли из "Града" и минометов два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" и минометов Горловку и Лозовое в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате попадания снаряда в дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате попадания снаряда в дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа выпустили восемь мин, два снаряда и десять ракет из БМ-21 "Град" по Горловке и Лозовому в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению, по Горловке украинские войска выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра, а также десять ракет из БМ-21 "Град". По лозовому выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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