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Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации - РИА Новости, 07.05.2022
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:12
2022-05-07T22:12
2022-05-07T22:12
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Журавлев.Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220401/siriya-1781394499.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), джабхат ан-нусра
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации
Боевики "ан-Нусры"* совершили обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен военный
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра
"* в провинции Идлиб
", - сказал Журавлев.
Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, ранен один сирийский военнослужащий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России