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Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации - РИА Новости, 07.05.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787444601.html
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации - РИА Новости, 07.05.2022
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:12
2022-05-07T22:12
война в сирии
в мире
россия
сирия
идлиб (мухафаза)
джабхат ан-нусра
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Журавлев.Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), джабхат ан-нусра
22:12 07.05.2022
 
Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации

Боевики "ан-Нусры"* совершили обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен военный

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Журавлев.
Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, ранен один сирийский военнослужащий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииВ миреРоссияСирияИдлиб (мухафаза)Джабхат ан-Нусра
 
 
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