https://ria.ru/20220507/obstrel-1787444601.html

Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации

Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации - РИА Новости, 07.05.2022

Сирийский военный ранен при обстреле боевиками идлибской зоны деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:12

2022-05-07T22:12

2022-05-07T22:12

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, один сирийский военнослужащий получил ранение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Журавлев.Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220401/siriya-1781394499.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), джабхат ан-нусра