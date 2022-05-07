19:49 07.05.2022 (обновлено: 20:22 07.05.2022)
ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку в ДНР, выпустив восемь гранат из СПГ и двадцать ракет из "Града", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрел в направлении Железной Балки зафиксирован в 15.50 (совпадает с московским временем), "выпущено восемь гранат из СПГ". В 16.15 зафиксирован обстрел в направлении Горловки, "выпущено 20 ракет из БМ21 "Град", добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.