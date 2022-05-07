Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града" - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787429422.html
ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"
ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града" - РИА Новости, 07.05.2022
ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку в ДНР, выпустив восемь гранат из СПГ и двадцать ракет из "Града", сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:49
2022-05-07T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку в ДНР, выпустив восемь гранат из СПГ и двадцать ракет из "Града", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрел в направлении Железной Балки зафиксирован в 15.50 (совпадает с московским временем), "выпущено восемь гранат из СПГ". В 16.15 зафиксирован обстрел в направлении Горловки, "выпущено 20 ракет из БМ21 "Град", добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/obstrely-1787424695.html
горловка
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
19:49 07.05.2022 (обновлено: 20:22 07.05.2022)
 
ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку в ДНР, выпустив восемь гранат из СПГ и двадцать ракет из "Града", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрел в направлении Железной Балки зафиксирован в 15.50 (совпадает с московским временем), "выпущено восемь гранат из СПГ". В 16.15 зафиксирован обстрел в направлении Горловки, "выпущено 20 ракет из БМ21 "Град", добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более 200 снарядов и мин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала