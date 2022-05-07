https://ria.ru/20220507/obstrel-1787429422.html

ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"

ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града" - РИА Новости, 07.05.2022

ВСУ обстреляли Железную Балку и Горловку из СПГ и "Града"

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку в ДНР, выпустив восемь гранат из СПГ и двадцать ракет из "Града", сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:49

2022-05-07T19:49

2022-05-07T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку в ДНР, выпустив восемь гранат из СПГ и двадцать ракет из "Града", сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрел в направлении Железной Балки зафиксирован в 15.50 (совпадает с московским временем), "выпущено восемь гранат из СПГ". В 16.15 зафиксирован обстрел в направлении Горловки, "выпущено 20 ракет из БМ21 "Град", добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/obstrely-1787424695.html

горловка

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина