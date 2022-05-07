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ВСУ обстреляли Еленовку 122-миллиметровыми снарядами

ВСУ обстреляли Еленовку 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 07.05.2022

ВСУ обстреляли Еленовку 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:40

2022-05-07T17:40

2022-05-07T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

россия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:26 (совпадает с московским временем - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Еленовки украинскими войсками Украинские войска за десять минут утром в воскресенье совершили четыре обстрела по Еленовке, Донецку и Ясиноватой в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град" и 21 снаряд калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2022-05-07T17:40 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецкая народная республика, украина, видео