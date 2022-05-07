Украинские войска обстреляли Федоровку и Озеряновку из "Града"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Федоровку и Озеряновку ракетами из "Града"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Сотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Федоровке и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Озеряновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрелы проводились со стороны населенного пункта Новгородское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.