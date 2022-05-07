https://ria.ru/20220507/obstrel-1787411513.html

Украинские войска обстреляли Федоровку и Озеряновку из "Града"

Украинские войска обстреляли Федоровку и Озеряновку из "Града" - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска обстреляли Федоровку и Озеряновку из "Града"

Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Федоровке и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Озеряновке в ДНР, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:24

2022-05-07T17:24

2022-05-07T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

россия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Федоровке и восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Озеряновке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелы проводились со стороны населенного пункта Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/obstrely-1787399140.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, донецкая народная республика, украина