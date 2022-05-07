https://ria.ru/20220507/obstrel-1787396444.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 13.50 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:24

2022-05-07T15:24

2022-05-07T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

днр

украина

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:50 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6\7): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/selo-1787381726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, днр, украина