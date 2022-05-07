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ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787358272.html
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 07.05.2022
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку
Украинские войска за 2 часа обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку, выпущены 10 мин калибром 120 мм, 4 снаряда калибром 122 мм и 15 гранат из АГС,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:23
2022-05-07T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку, выпущены 10 мин калибром 120 мм, 4 снаряда калибром 122 мм и 15 гранат из АГС, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно заявлению в Telegram-канале представительства, Горловку обстреляли в 06.30 минами калибром 120 мм, Донецк - в 08.20 снарядами калибром 122 мм, а Старомихайловку - в 08.30 гранатами из АГС.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, украина, старомихайловка
10:23 07.05.2022 (обновлено: 11:08 07.05.2022)
 
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку

В ДНР заявили, что ВСУ за два часа обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку, выпущены 10 мин калибром 120 мм, 4 снаряда калибром 122 мм и 15 гранат из АГС, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно заявлению в Telegram-канале представительства, Горловку обстреляли в 06.30 минами калибром 120 мм, Донецк - в 08.20 снарядами калибром 122 мм, а Старомихайловку - в 08.30 гранатами из АГС.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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