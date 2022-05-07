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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787353684.html
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:35
2022-05-07T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
украина
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 211 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей в Ясиноватой, Петровском районе Донецка и Любовке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено девять домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Горловке (поселок шахты им. Ленина), Любовке, Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина
09:35 07.05.2022
 
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенные здания в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 211 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей в Ясиноватой, Петровском районе Донецка и Любовке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено девять домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Горловке (поселок шахты им. Ленина), Любовке, Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияУкраина
 
 
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