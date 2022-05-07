https://ria.ru/20220507/obstrel-1787353684.html

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:35

2022-05-07T09:35

2022-05-07T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

украина

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель погиб, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 211 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей в Ясиноватой, Петровском районе Донецка и Любовке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено девять домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Горловке (поселок шахты им. Ленина), Любовке, Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/azovstal-1787351193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина