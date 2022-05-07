https://ria.ru/20220507/obstrel-1787352764.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:25

2022-05-07T09:25

2022-05-07T09:33

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:04 - Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220506/dnr-1787253132.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире