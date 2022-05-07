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Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию
Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию - РИА Новости, 07.05.2022
Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию
Абоненты в ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:43
2022-05-07T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
днр
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Абоненты в ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин."Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации… Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071) 1234567, то станет (+7949) 1234567", - сообщил Пушилин.
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в мире, днр, россия, денис пушилин
11:43 07.05.2022
 
Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию

Абоненты мобильных операторов в ДНР получат российский префикс +7

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Абоненты в ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации… Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071) 1234567, то станет (+7949) 1234567", - сообщил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРРоссияДенис Пушилин
 
 
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