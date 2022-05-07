https://ria.ru/20220507/nomer-1787368931.html

Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию

Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию - РИА Новости, 07.05.2022

Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию

Абоненты в ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:43

2022-05-07T11:43

2022-05-07T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

днр

россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Абоненты в ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин."Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации… Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071) 1234567, то станет (+7949) 1234567", - сообщил Пушилин.

https://ria.ru/20220507/donbass-1787351900.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, россия, денис пушилин