https://ria.ru/20220507/nomer-1787368931.html
Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию
Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию - РИА Новости, 07.05.2022
Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию
Абоненты в ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:43
2022-05-07T11:43
2022-05-07T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
днр
россия
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Абоненты в ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7, заявил глава республики Денис Пушилин."Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации… Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071) 1234567, то станет (+7949) 1234567", - сообщил Пушилин.
https://ria.ru/20220507/donbass-1787351900.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, россия, денис пушилин
Мобильные операторы в ДНР перейдут на российскую нумерацию
Абоненты мобильных операторов в ДНР получат российский префикс +7