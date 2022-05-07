https://ria.ru/20220507/nazvanie-1787358605.html

ЛДПР напомнила, что прежнее название Алма-Аты — Верный

ЛДПР напомнила, что прежнее название Алма-Аты — Верный - РИА Новости, 07.05.2022

ЛДПР напомнила, что прежнее название Алма-Аты — Верный

ЛДПР напомнила о том, что казахстанские города Алма-Ата и Нур-Султан при основании назывались Верный и Акмолинск, в ответ на заявления посла Казахстана в Египте РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:29

2022-05-07T10:29

2022-05-07T10:29

лдпр

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир жириновский

алма-ата

нур-султан

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ЛДПР напомнила о том, что казахстанские города Алма-Ата и Нур-Султан при основании назывались Верный и Акмолинск, в ответ на заявления посла Казахстана в Египте Кайрата Лама Шарифа о переименовании государства Казахстан и его столицы.В среду посол Казахстана в Египте Кайрат Лама Шариф опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост, в котором предложил "избавиться от спорных названий времен СССР и царской России", вернуть столице название Астана, а Республику Казахстан переименовать в Казахское государство. В пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил послу выговор за несоблюдение одного из пунктов этического кодекса государственных служащих."Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана предложил изменить названия части областей и городов Казахстана. Например, бывшей столице Алматы — прежнее наименование Алма-Ата. И хотя заявление посла уже получило негативную оценку руководства республики, ЛДПР считает, что здравое зерно в идее возвращения исторических названий есть", - рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.Там напомнили, как назывались казахстанские города при их основании."Алма-Ата – родной город основателя ЛДПР Владимира Жириновского – был основан казаками и исторически назывался городом Верным, что означало верный оплот России в Средней Азии. Нур-Султан же носил имя Акмолинск, именно под таким названием населенный пункт получил статус города еще в середине 19 века в составе Российской империи", - заявили либерал-демократы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220506/post-1787158691.html

казахстан

алма-ата

нур-султан

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Влада Копылова

лдпр, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир жириновский, алма-ата, нур-султан