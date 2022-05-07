ЛДПР напомнила, что прежнее название Алма-Аты — Верный
ЛДПР в ответ на пост посла Казахстана напомнила, что прежнее название Алма-Аты — Верный
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПарк Первого Президента Республики Казахстан в Алма-Ате
Парк Первого Президента Республики Казахстан в Алма-Ате. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ЛДПР напомнила о том, что казахстанские города Алма-Ата и Нур-Султан при основании назывались Верный и Акмолинск, в ответ на заявления посла Казахстана в Египте Кайрата Лама Шарифа о переименовании государства Казахстан и его столицы.
В среду посол Казахстана в Египте Кайрат Лама Шариф опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост, в котором предложил "избавиться от спорных названий времен СССР и царской России", вернуть столице название Астана, а Республику Казахстан переименовать в Казахское государство. В пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил послу выговор за несоблюдение одного из пунктов этического кодекса государственных служащих.
"Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана предложил изменить названия части областей и городов Казахстана. Например, бывшей столице Алматы — прежнее наименование Алма-Ата. И хотя заявление посла уже получило негативную оценку руководства республики, ЛДПР считает, что здравое зерно в идее возвращения исторических названий есть", - рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
Там напомнили, как назывались казахстанские города при их основании.
"Алма-Ата – родной город основателя ЛДПР Владимира Жириновского – был основан казаками и исторически назывался городом Верным, что означало верный оплот России в Средней Азии. Нур-Султан же носил имя Акмолинск, именно под таким названием населенный пункт получил статус города еще в середине 19 века в составе Российской империи", - заявили либерал-демократы.
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