https://ria.ru/20220507/nato-1787407846.html

На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе

На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе - РИА Новости, 07.05.2022

На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе

Российский Калининград представляет собой "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, пишет обозреватель австралийской газеты The... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:55

2022-05-07T16:55

2022-05-07T17:12

политика

россия

калининград

нато

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский Калининград представляет собой "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, пишет обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф.Как отметил автор, эксклав расширяет возможности Москвы и создает "зонтик безопасности", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). По мнению Вольфа, Калининград подрывает свободу маневра Североатлантического альянса в странах Балтии и в Польше.Американские СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители США неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион — это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.

https://ria.ru/20220507/baza-1787397298.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, калининград, нато