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На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе - РИА Новости, 07.05.2022
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На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе
На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе - РИА Новости, 07.05.2022
На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе
Российский Калининград представляет собой "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, пишет обозреватель австралийской газеты The... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:55
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политика
россия
калининград
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский Калининград представляет собой "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, пишет обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф.Как отметил автор, эксклав расширяет возможности Москвы и создает "зонтик безопасности", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). По мнению Вольфа, Калининград подрывает свободу маневра Североатлантического альянса в странах Балтии и в Польше.Американские СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители США неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион — это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
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политика, россия, калининград, нато
16:55 07.05.2022 (обновлено: 17:12 07.05.2022)
 
На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе

The Conversation: Калининград — это непотопляемый авианосец, который подрывает силы НАТО

© Фото : U.S. Army / Sgt. Andrew GreenwoodАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Andrew Greenwood
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский Калининград представляет собой "непотопляемый авианосец", который подрывает силы НАТО в Северной Европе, пишет обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф.
"В качестве военной базы этот регион значительно увеличивает стратегическую глубину России", — говорится в публикации.
Как отметил автор, эксклав расширяет возможности Москвы и создает "зонтик безопасности", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). По мнению Вольфа, Калининград подрывает свободу маневра Североатлантического альянса в странах Балтии и в Польше.
Американские СМИ называют Калининградскую область "кошмаром НАТО", а представители США неоднократно заявляли о планах "захватить" ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион — это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
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