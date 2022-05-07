https://ria.ru/20220507/nato-1787373843.html
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.05.2022
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Столтенберг
НАТО усиленно поддерживает Украину, но не станет стороной конфликта, заявил в интервью газете Welt am Sonntag генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:20
2022-05-07T12:20
2022-05-07T12:23
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. НАТО усиленно поддерживает Украину, но не станет стороной конфликта, заявил в интервью газете Welt am Sonntag генсек НАТО Йенс Столтенберг.По его словам, "мы должны сделать все", чтобы происходящее на Украине "не распространилась на другие страны". "Вот почему мы не посылаем в страну никаких войск НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта. В то же время мы увеличиваем количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты наших членов. Германия играет в этом руководящую роль", - сказал Столтенберг.По словам генсека, в НАТО намерена "предельно ясно" сигнализировать Москве, что нападение на одну из стран альянса "было бы нападением на все 30 государств-членов".РФ ранее неоднократно заявляла, что не собирается нападать на какую-либо страну НАТО.
https://ria.ru/20220410/nato-1782730929.html
https://ria.ru/20220506/nato-1787160032.html
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РИА Новости
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в мире, украина, нато, германия, москва
12:20 07.05.2022 (обновлено: 12:23 07.05.2022)
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: НАТО не станет стороной конфликта на Украине