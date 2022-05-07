20:54 07.05.2022 (обновлено: 21:06 07.05.2022)
Хорватский наемник рассказал, как по приказу удерживал людей в Мариуполе
Народная милиция ДНР: пленный хорватский наемник по приказу удерживал людей в Мариуполе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Плененный гражданин Хорватии Векослав Пребек, воевавший в рядах украинских силовиков, рассказал, что имел приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
По данным Народной милиции ДНР, хорватский наемник рассказал, как силовики занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. По его словам, кроме него в подразделении были ещё иностранцы - три гражданина Великобритании, они дезертировали.
"Когда мы стояли на заводе, у нас был приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Приказ об этом отдавал командир батальона – Бова Евгений Петрович. Причина? Мол, мы не знаем, кто выходит и какую информацию может передать противнику", - рассказал Пребек.
Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в вооруженном конфликте на стороне Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.