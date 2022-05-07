https://ria.ru/20220507/muzey-1787375709.html
В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева
В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева - РИА Новости, 07.05.2022
В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева
Власти Украины, проводя политику "декоммунизации" страны, вынуждали частично или полностью убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:33
2022-05-07T12:33
2022-05-07T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787366713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e9c62f58c75ee1663fd859a6af418e6.jpg
ХЕРСОН (Украина), 7 мая - РИА Новости. Власти Украины, проводя политику "декоммунизации" страны, вынуждали частично или полностью убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны в Херсонском областном краеведческом музее, рассказала РИА Новости директор музея Татьяна Братченко.В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил.По словам Братченко, сотрудники музея были вынуждены исполнять предписания властей ради сохранения основных исторических экспозиций, в том числе фотографию со знаменами гитлеровской Германии у подножия Мавзолея."Закон был доведен до всех, ограничения были, и наше местное управление культуры давало рекомендации. Мы хорошо знали нашу экспозицию и старались выбрать такие моменты, чтобы можно было часть убрать, а главный информационный блок оставить. Если считают, что орден Суворова нужно убрать или Знамя Победы, значит нужно убрать, чтобы сохранить все остальное и рассказать о тех людях, которые это знамя водрузили. Потому что на рейхстаге были подписи наших херсонцев. Во имя этого мы старались сохранить экспозицию", - сказала Братченко.Она также отметила, что в последние годы в экспозиции приходилось полностью или частично убирать "наиболее раздражающие" власти эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной. "Большую фотографию, где Красная площадь, Кремль и трофейные немецкие знамена, мы решили прикрыть баннером, где речь идет о штурме Берлина. Это факт, и никуда от него не деться", - рассказала директор.Кроме того, Братченко обратила внимание, что, как только жизнь в городе будет полностью нормализована, музей вновь откроется для всех желающих. "Мы поддерживаем фонды, проверяем экспозиции, постоянные коллекции сохраняются. Все нормально, но нужно, чтобы в городе наладилась жизнь, и тогда музей будет открыт", - сказала она.Российские войска 15 марта, менее чем через три недели после начала спецоперации на Украине, взяли под контроль всю Херсонскую область. В этом регионе и в приазовской части соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220506/terakt-1787299599.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787366713_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_f361686c2f9913c2b30813ef58c5a278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , украина, новости культуры
В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева
В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции Великой Отечественной под властью Киева
ХЕРСОН (Украина), 7 мая - РИА Новости. Власти Украины, проводя политику "декоммунизации" страны, вынуждали частично или полностью убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны в Херсонском областном краеведческом музее, рассказала РИА Новости директор музея Татьяна Братченко.
В настоящее время Херсонская область
вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил.
По словам Братченко, сотрудники музея были вынуждены исполнять предписания властей ради сохранения основных исторических экспозиций, в том числе фотографию со знаменами гитлеровской Германии
у подножия Мавзолея.
"Закон был доведен до всех, ограничения были, и наше местное управление культуры давало рекомендации. Мы хорошо знали нашу экспозицию и старались выбрать такие моменты, чтобы можно было часть убрать, а главный информационный блок оставить. Если считают, что орден Суворова нужно убрать или Знамя Победы, значит нужно убрать, чтобы сохранить все остальное и рассказать о тех людях, которые это знамя водрузили. Потому что на рейхстаге были подписи наших херсонцев. Во имя этого мы старались сохранить экспозицию", - сказала Братченко.
Она также отметила, что в последние годы в экспозиции приходилось полностью или частично убирать "наиболее раздражающие" власти эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной. "Большую фотографию, где Красная площадь, Кремль и трофейные немецкие знамена, мы решили прикрыть баннером, где речь идет о штурме Берлина
. Это факт, и никуда от него не деться", - рассказала директор.
Кроме того, Братченко обратила внимание, что, как только жизнь в городе будет полностью нормализована, музей вновь откроется для всех желающих. "Мы поддерживаем фонды, проверяем экспозиции, постоянные коллекции сохраняются. Все нормально, но нужно, чтобы в городе наладилась жизнь, и тогда музей будет открыт", - сказала она.
Российские войска 15 марта, менее чем через три недели после начала спецоперации на Украине
, взяли под контроль всю Херсонскую область. В этом регионе и в приазовской части соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.