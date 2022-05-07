https://ria.ru/20220507/muzey-1787375709.html

В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева

В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева - РИА Новости, 07.05.2022

В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева

Власти Украины, проводя политику "декоммунизации" страны, вынуждали частично или полностью убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:33

2022-05-07T12:33

2022-05-07T12:33

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ХЕРСОН (Украина), 7 мая - РИА Новости. Власти Украины, проводя политику "декоммунизации" страны, вынуждали частично или полностью убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны в Херсонском областном краеведческом музее, рассказала РИА Новости директор музея Татьяна Братченко.В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил.По словам Братченко, сотрудники музея были вынуждены исполнять предписания властей ради сохранения основных исторических экспозиций, в том числе фотографию со знаменами гитлеровской Германии у подножия Мавзолея."Закон был доведен до всех, ограничения были, и наше местное управление культуры давало рекомендации. Мы хорошо знали нашу экспозицию и старались выбрать такие моменты, чтобы можно было часть убрать, а главный информационный блок оставить. Если считают, что орден Суворова нужно убрать или Знамя Победы, значит нужно убрать, чтобы сохранить все остальное и рассказать о тех людях, которые это знамя водрузили. Потому что на рейхстаге были подписи наших херсонцев. Во имя этого мы старались сохранить экспозицию", - сказала Братченко.Она также отметила, что в последние годы в экспозиции приходилось полностью или частично убирать "наиболее раздражающие" власти эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной. "Большую фотографию, где Красная площадь, Кремль и трофейные немецкие знамена, мы решили прикрыть баннером, где речь идет о штурме Берлина. Это факт, и никуда от него не деться", - рассказала директор.Кроме того, Братченко обратила внимание, что, как только жизнь в городе будет полностью нормализована, музей вновь откроется для всех желающих. "Мы поддерживаем фонды, проверяем экспозиции, постоянные коллекции сохраняются. Все нормально, но нужно, чтобы в городе наладилась жизнь, и тогда музей будет открыт", - сказала она.Российские войска 15 марта, менее чем через три недели после начала спецоперации на Украине, взяли под контроль всю Херсонскую область. В этом регионе и в приазовской части соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220506/terakt-1787299599.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , украина, новости культуры