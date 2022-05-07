https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html

В Москве в День Победы пройдет более ста мероприятий

В Москве в День Победы пройдет более ста мероприятий - РИА Новости, 07.05.2022

В Москве в День Победы пройдет более ста мероприятий

Более ста мероприятий, приуроченных к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в столице 9 мая, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:14

2022-05-07T09:14

2022-05-07T11:48

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день победы — 2022

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более ста мероприятий, приуроченных к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в столице 9 мая, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина."В День Победы при поддержке департамента культуры Москвы пройдет больше ста мероприятий. Они будут проводиться на 87 площадках по всему городу, в том числе в парках", — рассказала Сергунина, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.По ее словам, в парке Победы на Поклонной горе в 13:00 выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А на площади Белорусского вокзала в 17:00 выступит оркестр Сухопутных войск Министерства обороны России "Победа".Кроме того, в парке Горького на Фонтанной площади с 16:00 до 22:00 состоится концертная программа "Международная сцена "Бессмертного полка". В ней примут участие звезды российской эстрады и кино.На Пушкинской набережной парка разместилась историческая выставка, на которой можно увидеть военные автомобили и мотоциклы, танки и бронетехнику, пушки и полевые кухни. Экспозиция работает до 12 мая ежедневно с 10:00 до 22:00.Также заммэра поделилась, что в музее-заповеднике "Коломенское" с 19:00 до 20:00 выступят Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, солисты Большого театра России и другие артисты.Заммэра уточнила, что праздничные программы в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне готовятся во всех административных округах Москвы.

https://ria.ru/20220506/pobeda-1787190332.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784487357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, мариинский театр, большой театр, день победы, общество