https://ria.ru/20220507/mger-1787386139.html

МГЕР открыла представительство в ДНР

МГЕР открыла представительство в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022

МГЕР открыла представительство в ДНР

"Молодая Гвардия Единой России" открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике в субботу, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:53

2022-05-07T13:53

2022-05-07T13:53

молодая гвардия единой россии

общество

единая россия

кирилл макаров

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140526/36/1405263622_0:0:2844:1599_1920x0_80_0_0_98c7aba82b09b62c9166e619239a975c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике в субботу, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов."В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР — "Молодая Республика". Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике", — рассказал Демидов, которого цитирует пресс-служба.Организация начала работу в Донецке – столице ДНР, отметили в движении. Так, руководителем "Молодой Гвардии Единой России" в Донецкой Народной Республике стал депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации "Молодая Республика" Кирилл Макаров.

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783028703.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

молодая гвардия единой россии, общество, единая россия, кирилл макаров, донецкая народная республика, россия