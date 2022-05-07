Рейтинг@Mail.ru
МГЕР открыла представительство в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/mger-1787386139.html
МГЕР открыла представительство в ДНР
МГЕР открыла представительство в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
МГЕР открыла представительство в ДНР
"Молодая Гвардия Единой России" открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике в субботу, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:53
2022-05-07T13:53
молодая гвардия единой россии
общество
единая россия
кирилл макаров
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140526/36/1405263622_0:0:2844:1599_1920x0_80_0_0_98c7aba82b09b62c9166e619239a975c.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике в субботу, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов."В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР — "Молодая Республика". Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике", — рассказал Демидов, которого цитирует пресс-служба.Организация начала работу в Донецке – столице ДНР, отметили в движении. Так, руководителем "Молодой Гвардии Единой России" в Донецкой Народной Республике стал депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации "Молодая Республика" Кирилл Макаров.
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783028703.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140526/36/1405263622_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_e7e9db43c528db070ec5eb266a92fddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молодая гвардия единой россии, общество, единая россия, кирилл макаров, донецкая народная республика, россия
13:53 07.05.2022
 
МГЕР открыла представительство в ДНР

"Молодая Гвардия Единой России" открыла представительство в ДНР

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлены молодежной организации "Молодая Гвардия Единой России"
Члены молодежной организации Молодая Гвардия Единой России - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Члены молодежной организации "Молодая Гвардия Единой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике в субботу, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
"В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР — "Молодая Республика". Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике", — рассказал Демидов, которого цитирует пресс-служба.
Организация начала работу в Донецке – столице ДНР, отметили в движении. Так, руководителем "Молодой Гвардии Единой России" в Донецкой Народной Республике стал депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации "Молодая Республика" Кирилл Макаров.
Жители Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 09:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Активисты МГЕР нашли более ста пропавших жителей Мариуполя
 
Молодая гвардия Единой РоссииОбществоЕдиная РоссияКирилл МакаровДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала