МГЕР открыла представительство в ДНР
"Молодая Гвардия Единой России" открыла представительство в ДНР
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлены молодежной организации "Молодая Гвардия Единой России"
Члены молодежной организации "Молодая Гвардия Единой России". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" открыла свое представительство в Донецкой Народной Республике в субботу, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
"В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР — "Молодая Республика". Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике", — рассказал Демидов, которого цитирует пресс-служба.
Организация начала работу в Донецке – столице ДНР, отметили в движении. Так, руководителем "Молодой Гвардии Единой России" в Донецкой Народной Республике стал депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации "Молодая Республика" Кирилл Макаров.