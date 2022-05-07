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В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро - РИА Новости, 07.05.2022
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В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро
Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:42
2022-05-07T01:42
общество
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта Москвы.В департаменте уточнили, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку, ограничения продлятся до окончания репетиции парада Победы.В местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.
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общество, москва
01:42 07.05.2022
 
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро

В Москве в субботу ряд центральных станций метро будут работать только на вход и пересадку

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Охотный ряд" в Москве
Пассажиры на станции метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции метро "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта Москвы.
В департаменте уточнили, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку, ограничения продлятся до окончания репетиции парада Победы.
Уличное украшение ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
00:17
В России начались вторые длинные майские выходные
В местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.
 
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