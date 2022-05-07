https://ria.ru/20220507/metro-1787336327.html

В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро

В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро - РИА Новости, 07.05.2022

В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро

Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T01:42

2022-05-07T01:42

2022-05-07T01:42

общество

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта Москвы.В департаменте уточнили, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку, ограничения продлятся до окончания репетиции парада Победы.В местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.

https://ria.ru/20220507/vykhodnye-1787332676.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва