https://ria.ru/20220507/metro-1787336327.html
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро
Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:42
2022-05-07T01:42
2022-05-07T01:42
общество
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта Москвы.В департаменте уточнили, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку, ограничения продлятся до окончания репетиции парада Победы.В местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.
https://ria.ru/20220507/vykhodnye-1787332676.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве в субботу изменится работа ряда центральных станций метро
В Москве в субботу ряд центральных станций метро будут работать только на вход и пересадку
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в субботу будут работать только на вход и пересадку пассажиров из-за репетиции парада Победы, ограничения продлятся до окончания мероприятия, сообщает департамент транспорта Москвы.
В департаменте уточнили, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку, ограничения продлятся до окончания репетиции парада Победы.
В местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.