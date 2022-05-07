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Посольство России в Польше ограничило формат мероприятий ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022
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Посольство России в Польше ограничило формат мероприятий ко Дню Победы
Посольство России в Польше ограничило формат мероприятий ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022
Посольство России в Польше ограничило формат мероприятий ко Дню Победы
Посольство РФ в Польше вынуждено ограничить до минимума формат мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:40
2022-05-07T18:58
в мире
польша
день победы
сергей андреев (дипломат)
мид польши
варшава
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Польше вынуждено ограничить до минимума формат мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.Российская дипмиссия в день Победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве."После того, как стало известно о запланированном 9 мая на кладбище мероприятии, в интернете пошел вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов", - рассказал агентству посол."Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности. Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы", - сказал Андреев.Он отметил, что российская сторона "будет учитывать эту ситуацию, когда польская сторона будет организовывать какие-то протокольные мероприятия, в том числе, например, в Катыни". При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов и акции "Бессмертный полк"."Посольство РФ в Республике Польша с глубоким сожалением сообщает, что Министерство иностранных дел Республики Польша "не рекомендовало" проведение церемонии возложения венков и цветов на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве (улица Жвирки и Вигуры) и акции "Бессмертный полк" 9 мая 2022 года со ссылкой на то, что указанные мероприятия якобы связаны с российской специальной операцией на Украине и противоречат Уголовному кодексу Польши ("публичные призывы к агрессивной войне", "пропаганда фашистского и тоталитарного строя" - и это про празднование годовщины Победы над фашизмом, благодаря которой сегодня существует польское государство!, –"призывы к ненависти") и польскому законодательству (запрет символики, "поддерживающей российскую агрессию")", - говорится в сообщении посольства.Дипломаты РФ заявили, что считают "такое толкование нашей традиционной церемонии по случаю Дня Победы абсурдным и необоснованным". "…Однако в сложившейся ситуации мы не можем рассчитывать на то, что польские власти обеспечат при его проведении надлежащий общественный порядок. В этой связи, чтобы не подвергать его участников из числа польских граждан и российских соотечественников угрозе их безопасности и риску преследования под надуманными предлогами, российское дипломатическое представительство приняло решение на этот раз отказаться от проведения церемонии возложения венков и цветов и акции "Бессмертный полк" в традиционном формате", - отметили в дипмиссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/flagi-1786760144.html
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в мире, польша, день победы, сергей андреев (дипломат), мид польши, варшава
18:40 07.05.2022 (обновлено: 18:58 07.05.2022)
 
Посольство России в Польше ограничило формат мероприятий ко Дню Победы

Посольство России в Польше ограничило до минимума формат мероприятий ко Дню Победы

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Польше вынуждено ограничить до минимума формат мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
Российская дипмиссия в день Победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.
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"После того, как стало известно о запланированном 9 мая на кладбище мероприятии, в интернете пошел вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов", - рассказал агентству посол.
"Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности. Мы приняли решение в запланированном формате мероприятие не проводить. Посол с супругой и старшими дипломатами в понедельник придут на кладбище советских воинов и возложат венок в ознаменование Дня Победы", - сказал Андреев.
Он отметил, что российская сторона "будет учитывать эту ситуацию, когда польская сторона будет организовывать какие-то протокольные мероприятия, в том числе, например, в Катыни". При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов и акции "Бессмертный полк".
"Посольство РФ в Республике Польша с глубоким сожалением сообщает, что Министерство иностранных дел Республики Польша "не рекомендовало" проведение церемонии возложения венков и цветов на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве (улица Жвирки и Вигуры) и акции "Бессмертный полк" 9 мая 2022 года со ссылкой на то, что указанные мероприятия якобы связаны с российской специальной операцией на Украине и противоречат Уголовному кодексу Польши ("публичные призывы к агрессивной войне", "пропаганда фашистского и тоталитарного строя" - и это про празднование годовщины Победы над фашизмом, благодаря которой сегодня существует польское государство!, –"призывы к ненависти") и польскому законодательству (запрет символики, "поддерживающей российскую агрессию")", - говорится в сообщении посольства.
Дипломаты РФ заявили, что считают "такое толкование нашей традиционной церемонии по случаю Дня Победы абсурдным и необоснованным". "…Однако в сложившейся ситуации мы не можем рассчитывать на то, что польские власти обеспечат при его проведении надлежащий общественный порядок. В этой связи, чтобы не подвергать его участников из числа польских граждан и российских соотечественников угрозе их безопасности и риску преследования под надуманными предлогами, российское дипломатическое представительство приняло решение на этот раз отказаться от проведения церемонии возложения венков и цветов и акции "Бессмертный полк" в традиционном формате", - отметили в дипмиссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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