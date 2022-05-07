https://ria.ru/20220507/maski-1787209798.html
Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски
Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски - РИА Новости, 07.05.2022
Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски
Эксперты назвали страны, в которых ослабили эпидемиологические меры на въезде и отменили масочный режим с начала мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T05:32
2022-05-07T05:32
2022-05-07T05:32
туризм
новости - туризм
грузия
эквадор
колумбия
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
пцр-тест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745058327_0:0:3162:1778_1920x0_80_0_0_709bd2f8654d347dbcd8c9f247f10cea.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, в которых ослабили эпидемиологические меры на въезде и отменили масочный режим с начала мая, сообщает АТОР.Буквально за последнюю неделю сразу пять европейских стран — Греция, Болгария, Литва, Сербия и Хорватия — сняли все антиковидные ограничения на въезд туристов. А в Италии с начала месяца больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации для посещения общественных мест и поездок на транспорте.Активно отменяется по всему миру и масочный режим. В Грузии, например, с 2 мая не требуют использовать средства защиты в закрытых помещениях. Маски остаются обязательными только в транспорте и медучреждениях. Такая же ситуация в Эквадоре и Колумбии.А вот санитарные меры на въезде в этих странах пока что действуют. Чтобы попасть в Грузию и Эквадор, понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или ПЦР-тест не старше 72 часов. В Колумбии российские препараты не признаются, поэтому подойдет только отрицательный результат теста на COVID-19.
https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786977693.html
грузия
эквадор
колумбия
италия
хорватия
греция
болгария
сербия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745058327_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584a5829a7bc8fefa7e7ec8368269432.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, грузия, эквадор, колумбия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, туристы, италия, хорватия, греция, болгария, сербия, литва, медицинские маски
Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски
Эксперты рассказали, в какие странах ослабили антиковидные меры с начала мая