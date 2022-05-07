https://ria.ru/20220507/maski-1787209798.html

Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски

Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски - РИА Новости, 07.05.2022

Названы страны, в которых туристам больше не понадобятся маски

Эксперты назвали страны, в которых ослабили эпидемиологические меры на въезде и отменили масочный режим с начала мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T05:32

2022-05-07T05:32

2022-05-07T05:32

туризм

новости - туризм

грузия

эквадор

колумбия

коронавирус covid-19

сертификат о вакцинации

пцр-тест

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, в которых ослабили эпидемиологические меры на въезде и отменили масочный режим с начала мая, сообщает АТОР.Буквально за последнюю неделю сразу пять европейских стран — Греция, Болгария, Литва, Сербия и Хорватия — сняли все антиковидные ограничения на въезд туристов. А в Италии с начала месяца больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации для посещения общественных мест и поездок на транспорте.Активно отменяется по всему миру и масочный режим. В Грузии, например, с 2 мая не требуют использовать средства защиты в закрытых помещениях. Маски остаются обязательными только в транспорте и медучреждениях. Такая же ситуация в Эквадоре и Колумбии.А вот санитарные меры на въезде в этих странах пока что действуют. Чтобы попасть в Грузию и Эквадор, понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или ПЦР-тест не старше 72 часов. В Колумбии российские препараты не признаются, поэтому подойдет только отрицательный результат теста на COVID-19.

https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786977693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, грузия, эквадор, колумбия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, туристы, италия, хорватия, греция, болгария, сербия, литва, медицинские маски