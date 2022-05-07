https://ria.ru/20220507/marsh-1787448819.html
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса - РИА Новости, 07.05.2022
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса
Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:03
2022-05-07T23:03
2022-05-07T23:03
день победы — 2022
в мире
михаил макеев
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день победы
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КАРАКАС, 7 мая - РИА Новости. Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной войны."В Каракасе мы празднуем этот прекрасный праздник с нашими венесуэльскими братьями, чтобы вспомнить наших предков, павших в борьбе с нацизмом", - сказал РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, участвовавший в шествии.Акция началась перед штаб-квартирой генеральной прокуратуры на проспекте Лос-Илюстрес, оттуда колонна людей с портретами своих родных - участников войны прошла на Пасео-Лос-Просерес. По информации российского посольства, число участников шествия превысило 350 человек."У меня самые лучшие впечатления от этой акции, в России понятно, что все в ней участвуют, но местный марш исключительный. Это совместный марш дружбы россиян и венесуэльцев", — рассказал агентству россиянин Михаил Макеев, который прожил в Венесуэле уже 15 лет.Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Рандер Пенья в разговоре с журналистом РИА Новости отметил, что герои Великой Отечественной войны вели свою борьбу на благо человечества."Мы отмечаем эту дату, важную не только для России, но и для человечества, мы чтим память героев не только России, но и всего человечества, отдавших свою жизнь против фашизма, за жизнь и за мир. 77 лет назад в ту Великую Отечественную войну эти герои подарили всем нам новую жизнь", — сказал Пенья.Помимо торжественного шествия в рамках празднования Дня Победы на ведущем телеканале Венесуэлы VTV пройдут телепоказы советских и российских фильмов о войне, а в середине мая в столице и регионах пройдет акция "Сад памяти".
https://ria.ru/20220507/shestvie-1787443523.html
https://ria.ru/20220507/braziliya-1787392080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил макеев, россия, венесуэла, каракас, день победы
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса
Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка"
КАРАКАС, 7 мая - РИА Новости. Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.
"В Каракасе
мы празднуем этот прекрасный праздник с нашими венесуэльскими братьями, чтобы вспомнить наших предков, павших в борьбе с нацизмом", - сказал РИА Новости посол РФ
в Венесуэле
Сергей Мелик-Багдасаров, участвовавший в шествии.
Акция началась перед штаб-квартирой генеральной прокуратуры на проспекте Лос-Илюстрес, оттуда колонна людей с портретами своих родных - участников войны прошла на Пасео-Лос-Просерес. По информации российского посольства, число участников шествия превысило 350 человек.
"У меня самые лучшие впечатления от этой акции, в России понятно, что все в ней участвуют, но местный марш исключительный. Это совместный марш дружбы россиян и венесуэльцев", — рассказал агентству россиянин Михаил Макеев
, который прожил в Венесуэле уже 15 лет.
Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Рандер Пенья в разговоре с журналистом РИА Новости отметил, что герои Великой Отечественной войны вели свою борьбу на благо человечества.
"Мы отмечаем эту дату, важную не только для России, но и для человечества, мы чтим память героев не только России, но и всего человечества, отдавших свою жизнь против фашизма, за жизнь и за мир. 77 лет назад в ту Великую Отечественную войну эти герои подарили всем нам новую жизнь", — сказал Пенья.
Помимо торжественного шествия в рамках празднования Дня Победы на ведущем телеканале Венесуэлы VTV пройдут телепоказы советских и российских фильмов о войне, а в середине мая в столице и регионах пройдет акция "Сад памяти".