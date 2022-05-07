https://ria.ru/20220507/marsh-1787448819.html

Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса

Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса - РИА Новости, 07.05.2022

Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса

Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:03

2022-05-07T23:03

2022-05-07T23:03

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КАРАКАС, 7 мая - РИА Новости. Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной войны."В Каракасе мы празднуем этот прекрасный праздник с нашими венесуэльскими братьями, чтобы вспомнить наших предков, павших в борьбе с нацизмом", - сказал РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, участвовавший в шествии.Акция началась перед штаб-квартирой генеральной прокуратуры на проспекте Лос-Илюстрес, оттуда колонна людей с портретами своих родных - участников войны прошла на Пасео-Лос-Просерес. По информации российского посольства, число участников шествия превысило 350 человек."У меня самые лучшие впечатления от этой акции, в России понятно, что все в ней участвуют, но местный марш исключительный. Это совместный марш дружбы россиян и венесуэльцев", — рассказал агентству россиянин Михаил Макеев, который прожил в Венесуэле уже 15 лет.Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Рандер Пенья в разговоре с журналистом РИА Новости отметил, что герои Великой Отечественной войны вели свою борьбу на благо человечества."Мы отмечаем эту дату, важную не только для России, но и для человечества, мы чтим память героев не только России, но и всего человечества, отдавших свою жизнь против фашизма, за жизнь и за мир. 77 лет назад в ту Великую Отечественную войну эти герои подарили всем нам новую жизнь", — сказал Пенья.Помимо торжественного шествия в рамках празднования Дня Победы на ведущем телеканале Венесуэлы VTV пройдут телепоказы советских и российских фильмов о войне, а в середине мая в столице и регионах пройдет акция "Сад памяти".

https://ria.ru/20220507/shestvie-1787443523.html

https://ria.ru/20220507/braziliya-1787392080.html

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венесуэла

каракас

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил макеев, россия, венесуэла, каракас, день победы