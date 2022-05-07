Рейтинг@Mail.ru
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220507/marsh-1787448819.html
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса - РИА Новости, 07.05.2022
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса
Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:03
2022-05-07T23:03
день победы — 2022
в мире
михаил макеев
россия
венесуэла
каракас
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_0:35:3137:1800_1920x0_80_0_0_9e4aa9a9b7a1aee01a5fd093307fcf5d.jpg
КАРАКАС, 7 мая - РИА Новости. Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной войны."В Каракасе мы празднуем этот прекрасный праздник с нашими венесуэльскими братьями, чтобы вспомнить наших предков, павших в борьбе с нацизмом", - сказал РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, участвовавший в шествии.Акция началась перед штаб-квартирой генеральной прокуратуры на проспекте Лос-Илюстрес, оттуда колонна людей с портретами своих родных - участников войны прошла на Пасео-Лос-Просерес. По информации российского посольства, число участников шествия превысило 350 человек."У меня самые лучшие впечатления от этой акции, в России понятно, что все в ней участвуют, но местный марш исключительный. Это совместный марш дружбы россиян и венесуэльцев", — рассказал агентству россиянин Михаил Макеев, который прожил в Венесуэле уже 15 лет.Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Рандер Пенья в разговоре с журналистом РИА Новости отметил, что герои Великой Отечественной войны вели свою борьбу на благо человечества."Мы отмечаем эту дату, важную не только для России, но и для человечества, мы чтим память героев не только России, но и всего человечества, отдавших свою жизнь против фашизма, за жизнь и за мир. 77 лет назад в ту Великую Отечественную войну эти герои подарили всем нам новую жизнь", — сказал Пенья.Помимо торжественного шествия в рамках празднования Дня Победы на ведущем телеканале Венесуэлы VTV пройдут телепоказы советских и российских фильмов о войне, а в середине мая в столице и регионах пройдет акция "Сад памяти".
https://ria.ru/20220507/shestvie-1787443523.html
https://ria.ru/20220507/braziliya-1787392080.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_db5925770486afc943dff7ee874aaaa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил макеев, россия, венесуэла, каракас, день победы
23:03 07.05.2022
 
Более 350 человек прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Каракаса

Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 7 мая - РИА Новости. Россияне и венесуэльцы в эту субботу впервые провели в Каракасе марш "Бессмертного полка" в память о своих родных, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.
Каракасе мы празднуем этот прекрасный праздник с нашими венесуэльскими братьями, чтобы вспомнить наших предков, павших в борьбе с нацизмом", - сказал РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, участвовавший в шествии.
Акция началась перед штаб-квартирой генеральной прокуратуры на проспекте Лос-Илюстрес, оттуда колонна людей с портретами своих родных - участников войны прошла на Пасео-Лос-Просерес. По информации российского посольства, число участников шествия превысило 350 человек.
"У меня самые лучшие впечатления от этой акции, в России понятно, что все в ней участвуют, но местный марш исключительный. Это совместный марш дружбы россиян и венесуэльцев", — рассказал агентству россиянин Михаил Макеев, который прожил в Венесуэле уже 15 лет.
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 22:04День Победы — 2022
В столице Аргентины прошло шествие "Бессмертного полка"
Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Рандер Пенья в разговоре с журналистом РИА Новости отметил, что герои Великой Отечественной войны вели свою борьбу на благо человечества.
"Мы отмечаем эту дату, важную не только для России, но и для человечества, мы чтим память героев не только России, но и всего человечества, отдавших свою жизнь против фашизма, за жизнь и за мир. 77 лет назад в ту Великую Отечественную войну эти герои подарили всем нам новую жизнь", — сказал Пенья.
Помимо торжественного шествия в рамках празднования Дня Победы на ведущем телеканале Венесуэлы VTV пройдут телепоказы советских и российских фильмов о войне, а в середине мая в столице и регионах пройдет акция "Сад памяти".
Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 14:47День Победы — 2022
В Бразилии прошла акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022В миреМихаил МакеевРоссияВенесуэлаКаракасДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала