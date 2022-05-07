https://ria.ru/20220507/mariupol-1787352597.html

Более 370 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

Более 370 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки - РИА Новости, 07.05.2022

Более 370 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

Более 370 человек, в том числе 43 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:25

2022-05-07T09:25

2022-05-07T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

владимир путин

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Более 370 человек, в том числе 43 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 6 мая до 8.00 7 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 373 человека, включая 43 ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 28 709 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220506/evakuirovannye-1787269858.html

https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787231325.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика