https://ria.ru/20220507/makron-1787332831.html

Макрон в субботу официально снова вступит в должность президента

Макрон в субботу официально снова вступит в должность президента - РИА Новости, 07.05.2022

Макрон в субботу официально снова вступит в должность президента

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу официально снова вступит в должность на пять лет, его инаугурация пройдет в Елисейском РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:22

2022-05-07T00:22

2022-05-07T00:22

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франция

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ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу официально снова вступит в должность на пять лет, его инаугурация пройдет в Елисейском дворце.Церемония продлится около полутора часов. В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласит озвученные ранее официальные итоги выборов, в ходе которых Макрон второй раз подряд обошел лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Потом Макрон будет объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, что и ознаменует собой начало его второго срока.В этот момент ему вручат главный атрибут этой должности - нагрудную цепь. Правда, надеть ее не дадут, - только вынесут на красной подушке.Цепь состоит из 16 звеньев, каждое из которых символизирует одну из сфер, таких как торговля, промышленность, литература и другие. На каждом звене этого символа выгравировано имя одного из президентов Франции. Есть там и имя Макрона. На сегодня в цепи осталось всего два чистых звена. Когда они будут заполнены, будут добавлены новые, но это может понадобиться не ранее 2037 года.При этом в случае Макрона как переизбранного лидера не будет официальной части передачи власти, когда прежний президент приветствует нового, - традиция, которой следуют с 1959 года, когда Рене Коти передал свои полномочия Шарлю де Голлю. Макрон в этом смысле добился того же, что только два других предшественника, - Франсуа Миттеран и Жак Ширак, которые тоже были переизбраны.По данным французских СМИ, на церемонию приглашены около 450 человек, среди них – экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози. Это первый раз в истории Пятой Республики, когда сразу два бывших главы государства будут присутствовать на торжестве. Также в числе гостей видные политики, руководители основных государственных институтов, мэры городов, французские лауреаты Нобелевской премии и другие.По традиции президент произнесет речь, по завершении которой будет дан залп из 21 орудия, а также произведет смотр военных. Среди участников смотра будут представители команды корабля Monge, который предназначен для отслеживания и вычисления траектории полета баллистических и ядерных ракет. Как отмечает издание Local, такой выбор может быть символично связан с событиями на Украине.Завершит церемонию исполнение Марсельезы. Обычно после этого новый президент отправляется в столичную мэрию и проезжает по Елисейским полям к Триумфальной арке, однако в этом году основная часть торжества пройдет в Елисейском дворце, выезд оттуда не планируется, хотя в 2017 году Макрон выполнил все традиции.

https://ria.ru/20220505/makron-1787104251.html

https://ria.ru/20220506/vstrecha-1787185419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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