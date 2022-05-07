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Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/lnr-1787390486.html
Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России
Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России - РИА Новости, 07.05.2022
Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в Луганской народной республике (ЛНР) полностью перешел под контроль Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:40
2022-05-07T18:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в Луганской народной республике (ЛНР) полностью перешел под контроль Вооруженных сил РФ."Радостная новость из Луганска. Мне только что доложил мой брат, генерал Делимханов Шарип Султанович, что поселок городского типа Нижнее полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Кадыров в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/donbass-1787351900.html
россия
луганская народная республика
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7 495 645-6601
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Кадыров о ситуации в городе Попасная и поселке Нижнее
Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР на 80% находится под контролем ВС РФ, а также о том, что поселок Нижнее в ЛНР полностью перешел под контроль ВС РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, сергей лавров, россия, луганская народная республика, украина
14:40 07.05.2022 (обновлено: 18:50 07.05.2022)
 
Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России

Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР полностью перешел под контроль российской армии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в Луганской народной республике (ЛНР) полностью перешел под контроль Вооруженных сил РФ.
"Радостная новость из Луганска. Мне только что доложил мой брат, генерал Делимханов Шарип Султанович, что поселок городского типа Нижнее полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Кадыров в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Работа Росгвардии в населенном пункте Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 09:14Специальная военная операция на Украине
Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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