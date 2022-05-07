https://ria.ru/20220507/lnr-1787390486.html

Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России

Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России - РИА Новости, 07.05.2022

Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в Луганской народной республике (ЛНР) полностью перешел под контроль Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:40

2022-05-07T14:40

2022-05-07T18:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

россия

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в Луганской народной республике (ЛНР) полностью перешел под контроль Вооруженных сил РФ."Радостная новость из Луганска. Мне только что доложил мой брат, генерал Делимханов Шарип Султанович, что поселок городского типа Нижнее полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Кадыров в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/donbass-1787351900.html

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров о ситуации в городе Попасная и поселке Нижнее Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР на 80% находится под контролем ВС РФ, а также о том, что поселок Нижнее в ЛНР полностью перешел под контроль ВС РФ. 2022-05-07T14:40 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сергей лавров, россия, луганская народная республика, украина