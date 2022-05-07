https://ria.ru/20220507/lenty-1787418264.html

Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты

Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты - РИА Новости, 07.05.2022

Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты

Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:18

2022-05-07T18:18

2022-05-07T19:26

специальная военная операция на украине

мариуполь

украина

ситуация в днр и лнр

день победы

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МАНГУШ, 7 мая – РИА Новости. Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, над центральной площадью поселка подняли Знамя Победы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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В пригороде Мариуполя впервые за восемь лет надевают георгиевские ленты Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые за восемь лет надевают георгиевские ленты в преддверие Дня победы. На главной площади подняли копию знамя Победы 2022-05-07T18:18 true PT0M27S

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мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, день победы