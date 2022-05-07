Рейтинг@Mail.ru
Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/lenty-1787418264.html
Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты
Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты - РИА Новости, 07.05.2022
Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты
Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:18
2022-05-07T19:26
специальная военная операция на украине
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786250621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11a819d50bfef490450097813851e8be.jpg
МАНГУШ, 7 мая – РИА Новости. Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, над центральной площадью поселка подняли Знамя Победы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/lenta-1787407646.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В пригороде Мариуполя впервые за восемь лет надевают георгиевские ленты
Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые за восемь лет надевают георгиевские ленты в преддверие Дня победы. На главной площади подняли копию знамя Победы
2022-05-07T18:18
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786250621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2148c0e2ca967aee1736be87adc3246d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, день победы
18:18 07.05.2022 (обновлено: 19:26 07.05.2022)
 
Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты

Жители пригорода Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты накануне 9 мая

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители во дворе своего разрушенного дома в Мариуполе
Жители во дворе своего разрушенного дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жители во дворе своего разрушенного дома в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАНГУШ, 7 мая – РИА Новости. Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые с 2014 года надевают георгиевские ленты в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, над центральной площадью поселка подняли Знамя Победы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса, 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:53Специальная военная операция на Украине
Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала