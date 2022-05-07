Рейтинг@Mail.ru
Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/lenta-1787407646.html
Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты
Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты - РИА Новости, 07.05.2022
Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты
Активисты движения "Мир Луганщине" раздали георгиевские ленточки жителям освобожденных городов ЛНР, а те в ответ рассказали, как им приходилось прятать ленты... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T16:53
2022-05-07T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
новоайдар
старобельск
северодонецк
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785881356_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_594d008ca1e0175fbf8c9a410807c85a.jpg
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщине" раздали георгиевские ленточки жителям освобожденных городов ЛНР, а те в ответ рассказали, как им приходилось прятать ленты при прежней власти, передает корреспондент РИА Новости.Акция прошла в городах Новоайдар и Старобельск, освобожденных Народной милицией ЛНР в марте этого года. Активисты раздали местным жителям несколько сотен ленточек."Я сам из Северодонецка (город, остающийся под контролем украинских силовиков - ред.) Там ленточка запрещена. Я прятал ее в машине, и то все время рисковал по шее получить. Так что я рад, что теперь прятаться не надо", - рассказал РИА Новости Сергей, с началом боевых действий выехавший из Северодонецка в Новоайдар.В Старобельске удалось встретить местную жительницу по имени Нина, которая также рассказала, что при прежней власти георгиевские ленточки приходилось прятать."Для нас это символ победы, память о подвиге наших дедов и бабушек. Но при прежней власти приходилось их прятать", - рассказала женщина.По ее словам, перед походом на праздник в прежние годы, при украинской власти, она прятала ленточку во внутренний карман куртки - у сердца."И так шла на парад. Я знала, что ленточка со мной. Но приходилось прятать, на виду нельзя показывать", - вспоминает Нина.Она и ее соседки с радостью принимают ленточки от активистов."Теперь ее не придется прятать", - говорят они.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787404830.html
https://ria.ru/20220507/lnr-1787390486.html
новоайдар
старобельск
северодонецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785881356_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_b16abe09294177cf4ef23df59f2a9f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новоайдар, старобельск, северодонецк, день победы
16:53 07.05.2022
 
Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты

Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как им приходилось прятать георгиевские ленты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщине" раздали георгиевские ленточки жителям освобожденных городов ЛНР, а те в ответ рассказали, как им приходилось прятать ленты при прежней власти, передает корреспондент РИА Новости.
Акция прошла в городах Новоайдар и Старобельск, освобожденных Народной милицией ЛНР в марте этого года. Активисты раздали местным жителям несколько сотен ленточек.
"Я сам из Северодонецка (город, остающийся под контролем украинских силовиков - ред.) Там ленточка запрещена. Я прятал ее в машине, и то все время рисковал по шее получить. Так что я рад, что теперь прятаться не надо", - рассказал РИА Новости Сергей, с началом боевых действий выехавший из Северодонецка в Новоайдар.
В Старобельске удалось встретить местную жительницу по имени Нина, которая также рассказала, что при прежней власти георгиевские ленточки приходилось прятать.
"Для нас это символ победы, память о подвиге наших дедов и бабушек. Но при прежней власти приходилось их прятать", - рассказала женщина.
Украинские военные переломали ребра мирному жителю из-за российского флага - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:27Специальная военная операция на Украине
Житель села на Украине рассказал, как его пытали из-за российского флага
По ее словам, перед походом на праздник в прежние годы, при украинской власти, она прятала ленточку во внутренний карман куртки - у сердца.
"И так шла на парад. Я знала, что ленточка со мной. Но приходилось прятать, на виду нельзя показывать", - вспоминает Нина.
Она и ее соседки с радостью принимают ленточки от активистов.
"Теперь ее не придется прятать", - говорят они.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадыров о ситуации в городе Попасная и поселке Нижнее
Вчера, 14:40Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил, что поселок Нижнее в ЛНР перешел под контроль ВС России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовоайдарСтаробельскСеверодонецкДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала