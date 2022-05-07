https://ria.ru/20220507/lenta-1787407646.html

Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты

Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты - РИА Новости, 07.05.2022

Жители освобожденных районов ЛНР рассказали, как прятали георгиевские ленты

Активисты движения "Мир Луганщине" раздали георгиевские ленточки жителям освобожденных городов ЛНР, а те в ответ рассказали, как им приходилось прятать ленты... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:53

2022-05-07T16:53

2022-05-07T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

новоайдар

старобельск

северодонецк

день победы

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщине" раздали георгиевские ленточки жителям освобожденных городов ЛНР, а те в ответ рассказали, как им приходилось прятать ленты при прежней власти, передает корреспондент РИА Новости.Акция прошла в городах Новоайдар и Старобельск, освобожденных Народной милицией ЛНР в марте этого года. Активисты раздали местным жителям несколько сотен ленточек."Я сам из Северодонецка (город, остающийся под контролем украинских силовиков - ред.) Там ленточка запрещена. Я прятал ее в машине, и то все время рисковал по шее получить. Так что я рад, что теперь прятаться не надо", - рассказал РИА Новости Сергей, с началом боевых действий выехавший из Северодонецка в Новоайдар.В Старобельске удалось встретить местную жительницу по имени Нина, которая также рассказала, что при прежней власти георгиевские ленточки приходилось прятать."Для нас это символ победы, память о подвиге наших дедов и бабушек. Но при прежней власти приходилось их прятать", - рассказала женщина.По ее словам, перед походом на праздник в прежние годы, при украинской власти, она прятала ленточку во внутренний карман куртки - у сердца."И так шла на парад. Я знала, что ленточка со мной. Но приходилось прятать, на виду нельзя показывать", - вспоминает Нина.Она и ее соседки с радостью принимают ленточки от активистов."Теперь ее не придется прятать", - говорят они.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/ukraina-1787404830.html

https://ria.ru/20220507/lnr-1787390486.html

новоайдар

старобельск

северодонецк

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Варвара Скокшина

в мире, новоайдар, старобельск, северодонецк, день победы