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Губернатор Курской области: в регионе не ведутся боевые действия - РИА Новости, 07.05.2022
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Губернатор Курской области: в регионе не ведутся боевые действия
Губернатор Курской области: в регионе не ведутся боевые действия - РИА Новости, 07.05.2022
Губернатор Курской области: в регионе не ведутся боевые действия
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территории региона боевые действия не ведутся, угрозы для местных жителей нет. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:08
2022-05-07T15:08
курская область
украина
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территории региона боевые действия не ведутся, угрозы для местных жителей нет."Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории. На территории Курской области боевых действий не ведется, угроз для жителей региона нет", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Неделю назад, 30 апреля, по пункту пропуска Крупец в Курской области со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена. 27 апреля ночью в небе над Курской областью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.
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курская область, украина, безопасность
15:08 07.05.2022
 
Губернатор Курской области: в регионе не ведутся боевые действия

Глава Курской области Старовойт: боевые действия в регионе не ведутся, угроз нет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территории региона боевые действия не ведутся, угрозы для местных жителей нет.
"Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории. На территории Курской области боевых действий не ведется, угроз для жителей региона нет", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Неделю назад, 30 апреля, по пункту пропуска Крупец в Курской области со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена. 27 апреля ночью в небе над Курской областью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.
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