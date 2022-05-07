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Ростуризм опроверг сообщения о массовой отмене бронирований в отелях Крыма - РИА Новости, 07.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220507/krym-1787410484.html
Ростуризм опроверг сообщения о массовой отмене бронирований в отелях Крыма
Ростуризм опроверг сообщения о массовой отмене бронирований в отелях Крыма - РИА Новости, 07.05.2022
Ростуризм опроверг сообщения о массовой отмене бронирований в отелях Крыма
Ростуризм опроверг "массовую отмену" бронирований в отелях Крыма: по данным ведомства, на майские праздники полуостров остается у россиян в числе лидеров среди... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:18
2022-05-07T17:18
туризм
новости - туризм
севастополь
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ростуризм опроверг "массовую отмену" бронирований в отелях Крыма: по данным ведомства, на майские праздники полуостров остается у россиян в числе лидеров среди курортов, сообщили в пресс-службе Ростуризма.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков говорил РИА Новости, что россияне начали отменять бронирование отелей в Крыму на май и июнь из-за рассылки авиакомпаний об отмене рейсов."По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четыре и пять звезд – около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май-июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку", - заявили в ведомстве.В Ростуризме отметили, что небольшое количество броней отменяется теми туристами, которые планировали посетить Крым на два-три дня и не могут сейчас этого сделать в связи с временным ограничением авиасообщения. "Такие туристы легче переносят даты поездки, так как это не длинный отпуск, поэтому спрос в этом сегменте восстановится очень быстро после открытия аэропорта Симферополя", - добавили в пресс-службе."Сейчас в Крыму и Севастополе также наблюдается снижение стоимости отдыха в преддверии высокого сезона на 5-10%, многие отели предлагают скидки и акции. Туристы, которые запланировали длинный отпуск в Крыму, сейчас могут сделать это более выгодно", - сказали в Ростуризме. В регионе добавили, что подготовка к высокому курортному сезону идёт в штатном режиме. Готовятся пляжи, городская и туристическая инфраструктура.В Ростуризме отметили, что вместе с Минтрансом и регионом ведут работу по увеличению объемов железнодорожного сообщения на полуостров. На майские праздники на черноморские курорты назначено дополнительно порядка 130 поездов, это более 140 тысяч дополнительных мест, из них 53 тысячи – это Крым."Помимо этого, полуостров традиционно пользуется популярностью у туристов, приезжающих на автомобилях. По прогнозам Ростуризма и региона, в этом году количество автотуристов возрастет, и для их приема проводится подготовительная работа. Эти меры в значительной степени компенсируют текущее ограничение авиасообщения", - заключили в Ростуризме.
https://ria.ru/20220507/ekoturizm-1785998452.html
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новости - туризм, севастополь, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым
17:18 07.05.2022
 
Ростуризм опроверг сообщения о массовой отмене бронирований в отелях Крыма

Ростуризм: Крым остается в топе курортов среди россиян для отдыха на майские праздники

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму
Туристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ростуризм опроверг "массовую отмену" бронирований в отелях Крыма: по данным ведомства, на майские праздники полуостров остается у россиян в числе лидеров среди курортов, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков говорил РИА Новости, что россияне начали отменять бронирование отелей в Крыму на май и июнь из-за рассылки авиакомпаний об отмене рейсов.
"По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четыре и пять звезд – около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май-июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку", - заявили в ведомстве.
В Ростуризме отметили, что небольшое количество броней отменяется теми туристами, которые планировали посетить Крым на два-три дня и не могут сейчас этого сделать в связи с временным ограничением авиасообщения. "Такие туристы легче переносят даты поездки, так как это не длинный отпуск, поэтому спрос в этом сегменте восстановится очень быстро после открытия аэропорта Симферополя", - добавили в пресс-службе.
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"Сейчас в Крыму и Севастополе также наблюдается снижение стоимости отдыха в преддверии высокого сезона на 5-10%, многие отели предлагают скидки и акции. Туристы, которые запланировали длинный отпуск в Крыму, сейчас могут сделать это более выгодно", - сказали в Ростуризме. В регионе добавили, что подготовка к высокому курортному сезону идёт в штатном режиме. Готовятся пляжи, городская и туристическая инфраструктура.
В Ростуризме отметили, что вместе с Минтрансом и регионом ведут работу по увеличению объемов железнодорожного сообщения на полуостров. На майские праздники на черноморские курорты назначено дополнительно порядка 130 поездов, это более 140 тысяч дополнительных мест, из них 53 тысячи – это Крым.
"Помимо этого, полуостров традиционно пользуется популярностью у туристов, приезжающих на автомобилях. По прогнозам Ростуризма и региона, в этом году количество автотуристов возрастет, и для их приема проводится подготовительная работа. Эти меры в значительной степени компенсируют текущее ограничение авиасообщения", - заключили в Ростуризме.
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