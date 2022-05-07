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Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники - РИА Новости, 07.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220507/krym-1787372743.html
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники - РИА Новости, 07.05.2022
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники
Крымские санатории загружены до 75%, на майские праздники полуостров остается в топе курортов среди отдыхающих россиян, сообщила пресс-служба минкурортов... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:15
2022-05-07T12:15
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Крымские санатории загружены до 75%, на майские праздники полуостров остается в топе курортов среди отдыхающих россиян, сообщила пресс-служба минкурортов республики."Есть некоторое снижение уровня бронирования на майские праздники. Это объяснимо и связано с ограничениями в логистике. Тем не менее, в среднем уровень загрузки по отелям колеблется от 40 до 60%, в ряде топовых гостиниц и санаториев превышает 75%", - приводит слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко пресс-служба.Волченко акцентировал внимание на том, что в связи с некоторым снижением уровня бронирования в мае в сравнении с успешным сезоном 2021 года произошло и изменение ценовой политики."Автоматически некоторое снижение отразилось на стоимости, многие отельеры применили скидки и акционные предложения, повышая загрузку, так что, есть и плюсы. При этом на летний период бронирование сохраняется на уровне прошлого года, при том, что 2021 год был чрезвычайно успешным", – сказал министр.Республика увеличивает объёмы железнодорожного сообщения, определяются дополнительные поезда, расширяется маршрутная сеть с захватом городов, где авиасообщение сохранено - Сочи, Минводы, Ставрополь. Это вместе с увеличением автомобильного трафика в значительной степени компенсирует ограничение авиасообщения, отметили в ведомстве.
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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым
12:15 07.05.2022
 
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники

Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники, отели — до 60 процентов

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЗдание санатория "Форос" в Крыму
Здание санатория Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Здание санатория "Форос" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Крымские санатории загружены до 75%, на майские праздники полуостров остается в топе курортов среди отдыхающих россиян, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
"Есть некоторое снижение уровня бронирования на майские праздники. Это объяснимо и связано с ограничениями в логистике. Тем не менее, в среднем уровень загрузки по отелям колеблется от 40 до 60%, в ряде топовых гостиниц и санаториев превышает 75%", - приводит слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко пресс-служба.
Волченко акцентировал внимание на том, что в связи с некоторым снижением уровня бронирования в мае в сравнении с успешным сезоном 2021 года произошло и изменение ценовой политики.
"Автоматически некоторое снижение отразилось на стоимости, многие отельеры применили скидки и акционные предложения, повышая загрузку, так что, есть и плюсы. При этом на летний период бронирование сохраняется на уровне прошлого года, при том, что 2021 год был чрезвычайно успешным", – сказал министр.
Республика увеличивает объёмы железнодорожного сообщения, определяются дополнительные поезда, расширяется маршрутная сеть с захватом городов, где авиасообщение сохранено - Сочи, Минводы, Ставрополь. Это вместе с увеличением автомобильного трафика в значительной степени компенсирует ограничение авиасообщения, отметили в ведомстве.
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