https://ria.ru/20220507/krym-1787372743.html
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники - РИА Новости, 07.05.2022
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники
Крымские санатории загружены до 75%, на майские праздники полуостров остается в топе курортов среди отдыхающих россиян, сообщила пресс-служба минкурортов... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:15
2022-05-07T12:15
2022-05-07T12:15
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Крымские санатории загружены до 75%, на майские праздники полуостров остается в топе курортов среди отдыхающих россиян, сообщила пресс-служба минкурортов республики."Есть некоторое снижение уровня бронирования на майские праздники. Это объяснимо и связано с ограничениями в логистике. Тем не менее, в среднем уровень загрузки по отелям колеблется от 40 до 60%, в ряде топовых гостиниц и санаториев превышает 75%", - приводит слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко пресс-служба.Волченко акцентировал внимание на том, что в связи с некоторым снижением уровня бронирования в мае в сравнении с успешным сезоном 2021 года произошло и изменение ценовой политики."Автоматически некоторое снижение отразилось на стоимости, многие отельеры применили скидки и акционные предложения, повышая загрузку, так что, есть и плюсы. При этом на летний период бронирование сохраняется на уровне прошлого года, при том, что 2021 год был чрезвычайно успешным", – сказал министр.Республика увеличивает объёмы железнодорожного сообщения, определяются дополнительные поезда, расширяется маршрутная сеть с захватом городов, где авиасообщение сохранено - Сочи, Минводы, Ставрополь. Это вместе с увеличением автомобильного трафика в значительной степени компенсирует ограничение авиасообщения, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220507/ekoturizm-1785998452.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники
Крымские санатории загружены на 75 процентов на майские праздники, отели — до 60 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Крымские санатории загружены до 75%, на майские праздники полуостров остается в топе курортов среди отдыхающих россиян, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
"Есть некоторое снижение уровня бронирования на майские праздники. Это объяснимо и связано с ограничениями в логистике. Тем не менее, в среднем уровень загрузки по отелям колеблется от 40 до 60%, в ряде топовых гостиниц и санаториев превышает 75%", - приводит слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко
пресс-служба.
Волченко акцентировал внимание на том, что в связи с некоторым снижением уровня бронирования в мае в сравнении с успешным сезоном 2021 года произошло и изменение ценовой политики.
"Автоматически некоторое снижение отразилось на стоимости, многие отельеры применили скидки и акционные предложения, повышая загрузку, так что, есть и плюсы. При этом на летний период бронирование сохраняется на уровне прошлого года, при том, что 2021 год был чрезвычайно успешным", – сказал министр.
Республика увеличивает объёмы железнодорожного сообщения, определяются дополнительные поезда, расширяется маршрутная сеть с захватом городов, где авиасообщение сохранено - Сочи
, Минводы, Ставрополь
. Это вместе с увеличением автомобильного трафика в значительной степени компенсирует ограничение авиасообщения, отметили в ведомстве.