https://ria.ru/20220507/krym-1787346848.html
Аксенов пообещал восстановить агрокомплекс Крыма до уровня 2014 года
Аксенов пообещал восстановить агрокомплекс Крыма до уровня 2014 года - РИА Новости, 07.05.2022
Аксенов пообещал восстановить агрокомплекс Крыма до уровня 2014 года
Сельское хозяйство в Крыму после снятия организованной Киевом водной блокады восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:08
2022-05-07T08:08
2022-05-07T08:08
республика крым
сергей аксенов (политик)
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Сельское хозяйство в Крыму после снятия организованной Киевом водной блокады восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов."Мы сразу понимали, что для нас одна из основных задач - наладить подачу воды для нужд сельского хозяйства. Многие крымские сельхозпроизводители переориентировались с выращивания влагозависимых культур на засухоустойчивые. Теперь появилось новое окно возможностей для возобновления тех объемов производства продукции сельского хозяйства, которые были до 2014 года", - сказал Аксенов агентству.Впервые за восемь лет в Крыму произвели посадку риса, качество которого всегда было одним из лучших на территории стран СНГ, добавил глава региона. С появлением возможности полива производство риса вновь налаживается в Красноперекопском районе республики. Аксенов напомнил, что властями принято решение не взимать в текущем году с агропроизводителей и других пользователей днепровской воды плату за нее.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
https://ria.ru/20220507/blokady-1787344502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), экономика, россия
Аксенов пообещал восстановить агрокомплекс Крыма до уровня 2014 года
Аксенов: агрокомплекс Крыма после снятия водной блокады восстановится до уровня 2014 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Сельское хозяйство в Крыму после снятия организованной Киевом водной блокады восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"Мы сразу понимали, что для нас одна из основных задач - наладить подачу воды для нужд сельского хозяйства. Многие крымские сельхозпроизводители переориентировались с выращивания влагозависимых культур на засухоустойчивые. Теперь появилось новое окно возможностей для возобновления тех объемов производства продукции сельского хозяйства, которые были до 2014 года", - сказал Аксенов агентству.
Впервые за восемь лет в Крыму произвели посадку риса, качество которого всегда было одним из лучших на территории стран СНГ
, добавил глава региона. С появлением возможности полива производство риса вновь налаживается в Красноперекопском районе республики. Аксенов напомнил, что властями принято решение не взимать в текущем году с агропроизводителей и других пользователей днепровской воды плату за нее.
Украина
обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.