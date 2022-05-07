https://ria.ru/20220507/krym-1787346848.html

Аксенов пообещал восстановить агрокомплекс Крыма до уровня 2014 года

Аксенов пообещал восстановить агрокомплекс Крыма до уровня 2014 года - РИА Новости, 07.05.2022

Аксенов пообещал восстановить агрокомплекс Крыма до уровня 2014 года

Сельское хозяйство в Крыму после снятия организованной Киевом водной блокады восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:08

2022-05-07T08:08

2022-05-07T08:08

республика крым

сергей аксенов (политик)

экономика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Сельское хозяйство в Крыму после снятия организованной Киевом водной блокады восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов."Мы сразу понимали, что для нас одна из основных задач - наладить подачу воды для нужд сельского хозяйства. Многие крымские сельхозпроизводители переориентировались с выращивания влагозависимых культур на засухоустойчивые. Теперь появилось новое окно возможностей для возобновления тех объемов производства продукции сельского хозяйства, которые были до 2014 года", - сказал Аксенов агентству.Впервые за восемь лет в Крыму произвели посадку риса, качество которого всегда было одним из лучших на территории стран СНГ, добавил глава региона. С появлением возможности полива производство риса вновь налаживается в Красноперекопском районе республики. Аксенов напомнил, что властями принято решение не взимать в текущем году с агропроизводителей и других пользователей днепровской воды плату за нее.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.

https://ria.ru/20220507/blokady-1787344502.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик), экономика, россия