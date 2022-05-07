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Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями - РИА Новости, 07.05.2022
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https://ria.ru/20220507/krym-1787341773.html
Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями
Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями - РИА Новости, 07.05.2022
Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями
Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T05:15
2022-05-07T05:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме", - сказал Аксенов, комментируя возможное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения Крыма и сопредельных регионов."Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью. У меня сомнений в этом нет", - добавил он.Две основные железнодорожные ветки соединяли Крым с районами Херсонской области, по которым осуществлялось движение поездов дальнего следования. Железнодорожное сообщение было прервано по инициативе властей Киева в 2014 году. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с материковой Россией было открыто по построенному через Керченский пролив Крымскому мосту в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
https://ria.ru/20220507/osvobozhdenie-1787338604.html
запорожская область
херсонская область
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запорожская область, херсонская область , республика крым
05:15 07.05.2022
 
Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями

Пассажирское железнодорожное сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями

© Константин МихальчевскийЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© Константин Михальчевский
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме", - сказал Аксенов, комментируя возможное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения Крыма и сопредельных регионов.
"Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью. У меня сомнений в этом нет", - добавил он.
Две основные железнодорожные ветки соединяли Крым с районами Херсонской области, по которым осуществлялось движение поездов дальнего следования. Железнодорожное сообщение было прервано по инициативе властей Киева в 2014 году. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с материковой Россией было открыто по построенному через Керченский пролив Крымскому мосту в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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