https://ria.ru/20220507/krym-1787341773.html

Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями

Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями - РИА Новости, 07.05.2022

Пассажирское ж/д сообщение свяжет Крым с Херсонской и Запорожской областями

Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T05:15

2022-05-07T05:15

2022-05-07T05:15

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме", - сказал Аксенов, комментируя возможное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения Крыма и сопредельных регионов."Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью. У меня сомнений в этом нет", - добавил он.Две основные железнодорожные ветки соединяли Крым с районами Херсонской области, по которым осуществлялось движение поездов дальнего следования. Железнодорожное сообщение было прервано по инициативе властей Киева в 2014 году. Пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с материковой Россией было открыто по построенному через Керченский пролив Крымскому мосту в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.

https://ria.ru/20220507/osvobozhdenie-1787338604.html

запорожская область

херсонская область

республика крым

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Максим Горбачев

запорожская область, херсонская область , республика крым