https://ria.ru/20220507/koronavirus-1787366408.html
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 387 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:21
2022-05-07T11:21
2022-05-07T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 387 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 387, госпитализировано - 144 человека, выздоровело - 412 человек, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 526 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 763 325 случая коронавируса, выздоровели 2 571 904 человек, умерли 43 369 человек.
https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
11:21 07.05.2022 (обновлено: 11:22 07.05.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19
В Москве выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом