https://ria.ru/20220507/koronavirus-1787366408.html

В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 387 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:21

2022-05-07T11:21

2022-05-07T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 387 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 387, госпитализировано - 144 человека, выздоровело - 412 человек, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 526 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 763 325 случая коронавируса, выздоровели 2 571 904 человек, умерли 43 369 человек.

https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва