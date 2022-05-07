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В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220507/koronavirus-1787366408.html
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 387 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:21
2022-05-07T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 387 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 387, госпитализировано - 144 человека, выздоровело - 412 человек, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 526 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 763 325 случая коронавируса, выздоровели 2 571 904 человек, умерли 43 369 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
11:21 07.05.2022 (обновлено: 11:22 07.05.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 144 человека с COVID-19

В Москве выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 387 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 387, госпитализировано - 144 человека, выздоровело - 412 человек, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 526 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 763 325 случая коронавируса, выздоровели 2 571 904 человек, умерли 43 369 человек.
Пункт вакцинации от CoVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 14:38Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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