https://ria.ru/20220507/koronavirus-1787364323.html

В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 2 562 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:04

2022-05-07T11:04

2022-05-07T11:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2 562 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 7 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 41 регионе страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 37 субъектах. Ситуация осталась без изменений в семи регионах РФ."Выявлено 5 500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 132 человека", - также указано в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество