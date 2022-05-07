https://ria.ru/20220507/koronavirus-1787364323.html
В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 2 562 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:04
2022-05-07T11:04
2022-05-07T11:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2 562 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 7 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение госпитализаций произошло в 41 регионе страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в 37 субъектах. Ситуация осталась без изменений в семи регионах РФ."Выявлено 5 500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 132 человека", - также указано в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_a2d563d88a2ed9ee57c2f563f846bd51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
В России за сутки госпитализировали 2562 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 5500 новых случаев заражения коронавирусом