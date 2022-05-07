https://ria.ru/20220507/kherson-1787437553.html
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы
Плакаты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, появились на улицах Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:11
2022-05-07T21:11
2022-05-07T21:11
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херсонская область
батальон "азов"
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ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. Плакаты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, появились на улицах Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Плакаты к 9 мая местная администрация разместила вместо рекламных щитов на центральных улицах города и возле парков.При киевском режиме на многих из этих билбордов была размещена реклама нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).В субботу также по всему городу шли приготовления к празднованию Дня Победы. На площади возле администрации установлен монитор, на котором транслируются видеохроника и песни военных лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ситуация в днр и лнр, херсон, херсонская область , батальон "азов"
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы