https://ria.ru/20220507/kherson-1787437553.html

В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы

В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022

В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы

Плакаты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, появились на улицах Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:11

2022-05-07T21:11

2022-05-07T21:11

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ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. Плакаты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, появились на улицах Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Плакаты к 9 мая местная администрация разместила вместо рекламных щитов на центральных улицах города и возле парков.При киевском режиме на многих из этих билбордов была размещена реклама нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).В субботу также по всему городу шли приготовления к празднованию Дня Победы. На площади возле администрации установлен монитор, на котором транслируются видеохроника и песни военных лет.

https://ria.ru/20220507/kherson-1787414294.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, херсон, херсонская область , батальон "азов"