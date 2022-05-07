Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220507/kherson-1787437553.html
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы
Плакаты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, появились на улицах Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:11
2022-05-07T21:11
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
день победы — 2022
херсон
херсонская область
батальон "азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785888011_0:98:3129:1858_1920x0_80_0_0_3a74410e60e6b24f4c350e44b0ef4a5b.jpg
ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. Плакаты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, появились на улицах Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Плакаты к 9 мая местная администрация разместила вместо рекламных щитов на центральных улицах города и возле парков.При киевском режиме на многих из этих билбордов была размещена реклама нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).В субботу также по всему городу шли приготовления к празднованию Дня Победы. На площади возле администрации установлен монитор, на котором транслируются видеохроника и песни военных лет.
https://ria.ru/20220507/kherson-1787414294.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785888011_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_434c2fc030fb7865704282e328bab366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ситуация в днр и лнр, херсон, херсонская область , батальон "азов"
21:11 07.05.2022
 
В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы

В Херсоне установили праздничные плакаты ко Дню Победы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 7 мая - РИА Новости. Плакаты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, появились на улицах Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
Плакаты к 9 мая местная администрация разместила вместо рекламных щитов на центральных улицах города и возле парков.
При киевском режиме на многих из этих билбордов была размещена реклама нацистского батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).
В субботу также по всему городу шли приготовления к празднованию Дня Победы. На площади возле администрации установлен монитор, на котором транслируются видеохроника и песни военных лет.
В освобожденной Новой Каховке под Херсоном прошел концерт ко Дню Победы, выступил российский военный хор
Вчера, 17:41Специальная военная операция на Украине
Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы
 
День Победы — 2022В миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРХерсонХерсонская областьБатальон "Азов"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала