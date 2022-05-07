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Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/kherson-1787414294.html
Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы
Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2022
Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы
В доме культуры в Новой Каховке под Херсоном состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:41
2022-05-07T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 мая - РИА Новости. В доме культуры в Новой Каховке под Херсоном состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.При полном зале песни военных лет исполнил российский военный хор.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/muzey-1787375709.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
17:41 07.05.2022 (обновлено: 17:54 07.05.2022)
 
Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы

В Новой Каховке под Херсоном состоялся концерт по случаю Дня Победы

В освобожденной Новой Каховке под Херсоном прошел концерт ко Дню Победы, выступил российский военный хор
В освобожденной Новой Каховке под Херсоном прошел концерт ко Дню Победы, выступил российский военный хор
В освобожденной Новой Каховке под Херсоном прошел концерт ко Дню Победы, выступил российский военный хор
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 мая - РИА Новости. В доме культуры в Новой Каховке под Херсоном состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
При полном зале песни военных лет исполнил российский военный хор.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 12:33Специальная военная операция на Украине
В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции под властью Киева
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры поврежденных домов под Херсоном после обстрела Точкой-У - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:05Специальная военная операция на Украине
Украинские войска ударили "Точкой-У" по городу под Херсоном
 
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