https://ria.ru/20220507/kherson-1787414294.html

Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы

Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2022

Под Херсоном прошел концерт по случаю Дня Победы

В доме культуры в Новой Каховке под Херсоном состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:41

2022-05-07T17:41

2022-05-07T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 мая - РИА Новости. В доме культуры в Новой Каховке под Херсоном состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.При полном зале песни военных лет исполнил российский военный хор.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/muzey-1787375709.html

https://ria.ru/20220507/tochka-u-1787393753.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс