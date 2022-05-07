Рейтинг@Mail.ru
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья" - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220507/khagerti-1787333470.html
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья" - РИА Новости, 07.05.2022
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"
Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:36
2022-05-07T02:30
культура
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса Бриджет Эверетт."С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер вчера (в четверг) в Лос-Анджелесе", - написала Эверетт в Twitter.Причина смерти актера не сообщается. Майк Хагерти был известен благодаря комедийным ролям. Помимо "Друзей" он также снялся в ряде ситкомов, включая "Шоу Джорджа Карлина".
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:0:2611:1958_1920x0_80_0_0_9d40680117ff39fe4662f02266512f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
00:36 07.05.2022 (обновлено: 02:30 07.05.2022)
 
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"

Американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья", умер в возрасте 67 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Свеча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса Бриджет Эверетт.
"С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер вчера (в четверг) в Лос-Анджелесе", - написала Эверетт в Twitter.
Причина смерти актера не сообщается. Майк Хагерти был известен благодаря комедийным ролям. Помимо "Друзей" он также снялся в ряде ситкомов, включая "Шоу Джорджа Карлина".
 
КультураВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала