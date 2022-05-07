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Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья" - РИА Новости, 07.05.2022
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"
Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:36
2022-05-07T00:36
2022-05-07T02:30
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса Бриджет Эверетт."С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер вчера (в четверг) в Лос-Анджелесе", - написала Эверетт в Twitter.Причина смерти актера не сообщается. Майк Хагерти был известен благодаря комедийным ролям. Помимо "Друзей" он также снялся в ряде ситкомов, включая "Шоу Джорджа Карлина".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша
00:36 07.05.2022 (обновлено: 02:30 07.05.2022)
Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"
Американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья", умер в возрасте 67 лет
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса Бриджет Эверетт.
"С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер вчера (в четверг) в Лос-Анджелесе", - написала Эверетт в Twitter.
Причина смерти актера не сообщается. Майк Хагерти был известен благодаря комедийным ролям. Помимо "Друзей" он также снялся в ряде ситкомов, включая "Шоу Джорджа Карлина".