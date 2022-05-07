https://ria.ru/20220507/khagerti-1787333470.html

Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"

Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья" - РИА Новости, 07.05.2022

Умер американский актер Майк Хагерти, сыгравший в сериале "Друзья"

Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:36

2022-05-07T00:36

2022-05-07T02:30

культура

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский актер Майк Хагерти, сыгравший управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале "Друзья", скончался в возрасте 67 лет, сообщила актриса Бриджет Эверетт."С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер вчера (в четверг) в Лос-Анджелесе", - написала Эверетт в Twitter.Причина смерти актера не сообщается. Майк Хагерти был известен благодаря комедийным ролям. Помимо "Друзей" он также снялся в ряде ситкомов, включая "Шоу Джорджа Карлина".

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша