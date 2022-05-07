https://ria.ru/20220507/kartiny-1787344655.html

В управделами президента России рассказали, какие картины украшают Кремль

В управделами президента России рассказали, какие картины украшают Кремль - РИА Новости, 07.05.2022

В управделами президента России рассказали, какие картины украшают Кремль

Более 200 работ российского художника-акварелиста Сергея Андрияки и его учеников украшают первый корпус Кремля, где работает президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T07:37

2022-05-07T07:37

2022-05-07T07:37

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Более 200 работ российского художника-акварелиста Сергея Андрияки и его учеников украшают первый корпус Кремля, где работает президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Четыре года назад, 7 мая 2018 года, прошла инаугурация президента. Эта церемония отличалась от прежних - раньше Путин приезжал в Кремль из своей подмосковной резиденции, а в 2018 году он пришел на церемонию прямо из рабочего кабинета. Тогда россиянам показали кадры, как Путин проходит по коридорам первого корпуса Кремля, стены которого украшены картинами. Глава государства даже задержался на пару секунд у одной из них, с интересом разглядывая рисунок.В управделами президента России РИА Новости рассказали, что всего в первом корпусе выставлены 202 картины.На экспозиции в Кремле находятся такие акварели Андрияки, как "Храм Василия Блаженного", "Дыни и желтые лилии", "Январское утро в лесу", "Дары сентября", "Подсолнухи", "Заснеженные сосны", "Снегопад в старой Вологде", "Натюрморт с книгами" и "В парке".Путин и художник знакомы лично. В 2019 году народный художник России, основатель Школы акварели собственного имени Андрияка был удостоен ордена Александра Невского. Тогда же он предложил президенту провести Год изобразительного искусства.

https://ria.ru/20220506/putin-1787199261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, владимир путин