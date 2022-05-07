https://ria.ru/20220507/kapitulyatsiya-1787227122.html

"Это не их триумф". Как союзники пытались украсть Победу у СССР

"Это не их триумф". Как союзники пытались украсть Победу у СССР - РИА Новости, 07.05.2022

"Это не их триумф". Как союзники пытались украсть Победу у СССР

Капитуляция Германии 7 мая 1945-го поставила точку в самой кровопролитной войне в истории Европы. Руководство Третьего рейха согласилось без предварительных... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:00

2022-05-07T08:00

2022-05-07T08:04

безопасность

георгий жуков

адольф гитлер

германия

ссср

реймс

совинформбюро

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Капитуляция Германии 7 мая 1945-го поставила точку в самой кровопролитной войне в истории Европы. Руководство Третьего рейха согласилось без предварительных условий сдаться армиям антигитлеровской коалиции и признало полное и безоговорочное поражение. Однако Москву категорически не устроили детали церемонии, поэтому, по личному указанию Сталина, ее повторили на следующий день — 8 мая.Тянули времяК маю 1945-го ни у кого в Германии уже не оставалось иллюзий относительно исхода войны. Тридцатого апреля покончил с собой Адольф Гитлер. Остатками рухнувшего рейха управлял гросс-адмирал Карл Дениц. Он велел войскам сдаваться только англичанам и американцам. Немцы больше смерти боялись советского плена, так как пропаганда долгие месяцы убеждала их: живыми из сибирских лагерей не выбраться.Берлин пытался договориться о сепаратном мире с Западом. Не удалось, и германский генералитет стал добиваться соглашения о прекращении боевых действий и передаче армий под контроль союзников. Поэтому, ожесточенно сопротивляясь советским войскам, на Западном фронте гитлеровцы сдавали англичанам и американцам оборонительные рубежи без боя.Общему поражению Германии предшествовала серия частичных капитуляций крупнейших войсковых соединений. Так, 29 апреля в Италии и Западной Австрии сложила оружие группа армий "С" под командованием генерал-полковника Генриха Фитингоф-Шееля. Четвертого мая главком ВМС адмирал флота Ганс-Георг Фридебург согласился прекратить сопротивление в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии. Капитуляцию принял британский фельдмаршал Бернард Монтгомери. А 5 мая белый флаг перед американцами выбросила группа армий "G", воевавшая в Баварии.В то же время немцы не спешили сдаваться советским войскам. После самоубийства Гитлера в берлинский штаб 102-го гвардейского стрелкового полка 35-й дивизии 8-й гвардейской армии, которой командовал Василий Чуйков, прибыла делегация парламентеров во главе с генералом Гансом Кребсом. Он буквально умолял о перемирии, чтобы сформировать новое правительство Германии для дальнейших переговоров с СССР. Однако маршал остался непреклонным, справедливо полагая, что немцы просто тянут время для вывода на Запад как можно большего числа солдат и офицеров.На вторых роляхАкт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне подписывали дважды. Первый раз — 7 мая 1945-го в Реймсе в два часа 41 минуту по среднеевропейскому времени. Третий рейх представлял начальник оперативного штаба Верховного командования вермахта генерал-полковник Альфред Йодль. Американцев и англичан — начальник Генерального штаба союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит. Делегатом от СССР был генерал-майор Иван Суслопаров. Не дождавшись разрешения из Москвы, он подписал документ на свой страх и риск."Сталину крайне не понравились выставленные в Реймсе условия, — рассказывает военный историк Андрей Смирнов. — Церемонию фактически организовали США и Великобритания, советская сторона была на вторых ролях. Кроме того, Сталин настаивал на том, чтобы капитуляцию приняли там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине. Уже после церемонии Суслопаров получил из Кремля телеграмму с категорическим запретом подписывать документ. Узнав, что это все-таки произошло, Сталин отказался признать акт действительным".Впрочем, Суслопаров все же подстраховался и настоял на дополнительном пункте, согласно которому документ не считается помехой для заключения иных, более совершенных договоров. Из Москвы генералу строго указали: немедленно проинформировать союзников о том, что капитуляция в Реймсе предварительная. Суслопаров изложил советскую точку зрения Уолтеру Смиту и передал приглашение от командования участвовать в подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Союзники, признавая ведущую роль СССР в разгроме гитлеровской Германии, не возражали. Но и не отправили на церемонию высших военных руководителей.Последнее слово"Главнокомандующий войсками союзников генерал Дуайт Эйзенхауэр на церемонию <…> так и не прибыл, — отмечал историк советских спецслужб Владимир Лота. — Объясняя позже свое решение, он писал: "Немцы уже побывали в штаб-квартире западных союзников, чтобы подписать акт о безоговорочной капитуляции", а "ратификация в Берлине" была "делом Советов". Эйзенхауэр понимал, что в Карлсхорсте он будет вторым. А главную роль во второй церемонии по праву играл маршал Георгий Жуков".Тем не менее в ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте в здании офицерского клуба бывшего военно-инженерного училища от германской стороны документ подписали генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и адмирал кригсмарине фон Фридебург.Капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами британский маршал Артур Теддер. Свидетелями выступили американский и французский генералы Карл Спаатс и Жан де Латтр де Тассиньи.Девятого мая 1945 года в два часа десять минут по московскому времени диктор Совинформбюро Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении этого дня праздником Победы. А вечером над советской столицей прогремел самый громкий за всю войну артиллерийский салют.

https://ria.ru/20220506/kazn-1787212312.html

https://ria.ru/20220506/putin-1787188728.html

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безопасность, георгий жуков, адольф гитлер, германия, ссср, реймс, совинформбюро, великая отечественная война (1941-1945)