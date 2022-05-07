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WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за санкций - РИА Новости, 07.05.2022
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WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за санкций
WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за санкций - РИА Новости, 07.05.2022
WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за санкций
Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:02
2022-05-07T01:14
экономика
технологии
россия
сша
министерство торговли сша
китай
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Соединенные Штаты могут прекратить предоставлять китайским компаниям свое программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход санкций.В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отмечает редакция.В конце марта газета Financial Times сообщала, что китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома. Китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют пойти против западных санкций, если продолжат поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование, сообщало издание, ссылаясь на мнения экспертов.Параллельный импортРанее Минпромторг разрешил параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, а также автомобилей и запчастей к ним.Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, разрешается ввоз "аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочей аппаратуры для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи".В перечень вошла продукция таких брендов, как Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Siemens, Cisco, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и другие.Санкции ЗападаПосле начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220411/tekhnika-1782874782.html
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экономика, технологии, россия, сша, министерство торговли сша, китай
01:02 07.05.2022 (обновлено: 01:14 07.05.2022)
 
WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за санкций

WSJ сообщила о прекращении поставок продукции китайских компаний в Россию из-за санкций

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi
Xiaomi - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Xiaomi. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Соединенные Штаты могут прекратить предоставлять китайским компаниям свое программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход санкций.
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В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отмечает редакция.
В конце марта газета Financial Times сообщала, что китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома. Китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют пойти против западных санкций, если продолжат поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование, сообщало издание, ссылаясь на мнения экспертов.

Параллельный импорт

Ранее Минпромторг разрешил параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, а также автомобилей и запчастей к ним.
Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, разрешается ввоз "аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочей аппаратуры для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи".
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В перечень вошла продукция таких брендов, как Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Siemens, Cisco, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и другие.

Санкции Запада

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
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