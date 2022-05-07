01:02 07.05.2022 (обновлено: 01:14 07.05.2022)
WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за санкций
WSJ сообщила о прекращении поставок продукции китайских компаний в Россию из-за санкций
Xiaomi. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Соединенные Штаты могут прекратить предоставлять китайским компаниям свое программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход санкций.
В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отмечает редакция.
В конце марта газета Financial Times сообщала, что китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома. Китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют пойти против западных санкций, если продолжат поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование, сообщало издание, ссылаясь на мнения экспертов.
Параллельный импорт
Ранее Минпромторг разрешил параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, а также автомобилей и запчастей к ним.
Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, разрешается ввоз "аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочей аппаратуры для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи".
В перечень вошла продукция таких брендов, как Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Siemens, Cisco, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и другие.
Санкции Запада
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.