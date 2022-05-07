https://ria.ru/20220507/ispytaniya-1787438941.html

В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ

В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ - РИА Новости, 07.05.2022

В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ

КНДР, скорее всего, испытала такую же баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ), как и в октябре прошлого года, пуск произведен с подводной лодки, заявил РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:19

2022-05-07T21:19

2022-05-07T21:19

в мире

ким чен ын

пхеньян

сеул

японское море

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. КНДР, скорее всего, испытала такую же баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ), как и в октябре прошлого года, пуск произведен с подводной лодки, заявил журналистам в Сеуле военный источник.Ранее сообщалось, что КНДР в субботу запустила с моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одну баллистическую ракету малой дальности, предположительно, баллистическую ракету для подводных лодок."Считаем, что пуск был произведен с подводной лодки… На данный момент, исходя в общем из зафиксированных данных, мы полагаем, что (БРПЛ) такая же, как испытанная Северной Кореей в октябре 2021 года", - заявил источник.Отмечается также, что в Сеуле следят за тем, наблюдал ли за испытанием лидер КНДР Ким Чен Ын.Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году.Северная Корея в 2015 году произвела первый успешный испытательный пуск БРПЛ "Пуккыксон-1", а в 2019 году - "Пуккыксон-3", но та была запущена с погруженной баржи. В октябре 2019 года на параде в Пхеньяне была продемонстрирована новая ракета "Пуккыксон-4с", а в январе 2020 года - "Пуккыксон-5с". Новейшие БРПЛ в Северной Корее, предположительно, создаются для использования на разрабатываемой 3000-тонной подводной лодке.В октябре 2021 года КНДР заявила об испытании БРПЛ с подводной лодки "Герой 24 августа" водоизмещением около 2000 тонн. Наименование ракеты Пхеньян не сообщил, но предполагается, что тогда была также испытана одна из ракет типа "Пуккыксон".Ракеты типа "Пуккыксон" были представлены и на параде в Пхеньяне 26 апреля в честь 90-летия создания армии КНДР. Наименований моделей на них не было, но среди представленных ракет были как неизвестные снаряды меньшего размера, чем обычно, так и ракета, по размеру превосходящая "Пуккыксон-5с", которая, предположительно, может летать на расстояние до четырех тысяч километров.

https://ria.ru/20220507/ispytanie-1787356586.html

https://ria.ru/20220403/pkhenyan-1781511418.html

пхеньян

сеул

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, пхеньян, сеул, японское море, кндр (северная корея)