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В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ - РИА Новости, 07.05.2022
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В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ
В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ - РИА Новости, 07.05.2022
В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ
КНДР, скорее всего, испытала такую же баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ), как и в октябре прошлого года, пуск произведен с подводной лодки, заявил РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:19
2022-05-07T21:19
в мире
ким чен ын
пхеньян
сеул
японское море
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. КНДР, скорее всего, испытала такую же баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ), как и в октябре прошлого года, пуск произведен с подводной лодки, заявил журналистам в Сеуле военный источник.Ранее сообщалось, что КНДР в субботу запустила с моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одну баллистическую ракету малой дальности, предположительно, баллистическую ракету для подводных лодок."Считаем, что пуск был произведен с подводной лодки… На данный момент, исходя в общем из зафиксированных данных, мы полагаем, что (БРПЛ) такая же, как испытанная Северной Кореей в октябре 2021 года", - заявил источник.Отмечается также, что в Сеуле следят за тем, наблюдал ли за испытанием лидер КНДР Ким Чен Ын.Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году.Северная Корея в 2015 году произвела первый успешный испытательный пуск БРПЛ "Пуккыксон-1", а в 2019 году - "Пуккыксон-3", но та была запущена с погруженной баржи. В октябре 2019 года на параде в Пхеньяне была продемонстрирована новая ракета "Пуккыксон-4с", а в январе 2020 года - "Пуккыксон-5с". Новейшие БРПЛ в Северной Корее, предположительно, создаются для использования на разрабатываемой 3000-тонной подводной лодке.В октябре 2021 года КНДР заявила об испытании БРПЛ с подводной лодки "Герой 24 августа" водоизмещением около 2000 тонн. Наименование ракеты Пхеньян не сообщил, но предполагается, что тогда была также испытана одна из ракет типа "Пуккыксон".Ракеты типа "Пуккыксон" были представлены и на параде в Пхеньяне 26 апреля в честь 90-летия создания армии КНДР. Наименований моделей на них не было, но среди представленных ракет были как неизвестные снаряды меньшего размера, чем обычно, так и ракета, по размеру превосходящая "Пуккыксон-5с", которая, предположительно, может летать на расстояние до четырех тысяч километров.
https://ria.ru/20220507/ispytanie-1787356586.html
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в мире, ким чен ын, пхеньян, сеул, японское море, кндр (северная корея)
21:19 07.05.2022
 
В Сеуле сообщили об испытаниях Пхеньяном БРПЛ

В Сеуле заявили, что Пхеньян испытал такую же БРПЛ, как и в октябре 2021 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. КНДР, скорее всего, испытала такую же баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ), как и в октябре прошлого года, пуск произведен с подводной лодки, заявил журналистам в Сеуле военный источник.
Ранее сообщалось, что КНДР в субботу запустила с моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одну баллистическую ракету малой дальности, предположительно, баллистическую ракету для подводных лодок.
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"Считаем, что пуск был произведен с подводной лодки… На данный момент, исходя в общем из зафиксированных данных, мы полагаем, что (БРПЛ) такая же, как испытанная Северной Кореей в октябре 2021 года", - заявил источник.
Отмечается также, что в Сеуле следят за тем, наблюдал ли за испытанием лидер КНДР Ким Чен Ын.
Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году.
Северная Корея в 2015 году произвела первый успешный испытательный пуск БРПЛ "Пуккыксон-1", а в 2019 году - "Пуккыксон-3", но та была запущена с погруженной баржи. В октябре 2019 года на параде в Пхеньяне была продемонстрирована новая ракета "Пуккыксон-4с", а в январе 2020 года - "Пуккыксон-5с". Новейшие БРПЛ в Северной Корее, предположительно, создаются для использования на разрабатываемой 3000-тонной подводной лодке.
В октябре 2021 года КНДР заявила об испытании БРПЛ с подводной лодки "Герой 24 августа" водоизмещением около 2000 тонн. Наименование ракеты Пхеньян не сообщил, но предполагается, что тогда была также испытана одна из ракет типа "Пуккыксон".
Ракеты типа "Пуккыксон" были представлены и на параде в Пхеньяне 26 апреля в честь 90-летия создания армии КНДР. Наименований моделей на них не было, но среди представленных ракет были как неизвестные снаряды меньшего размера, чем обычно, так и ракета, по размеру превосходящая "Пуккыксон-5с", которая, предположительно, может летать на расстояние до четырех тысяч километров.
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