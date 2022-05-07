10:07 07.05.2022 (обновлено: 11:10 07.05.2022)
КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии
Министр обороны Японии Киси: КНДР может провести ядерное испытание в мае
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание, заявил ал министр обороны Японии Нобуо Киси. Прямое включение показывал телеканал NHK.
"Министерство обороны Японии относительно степени готовности Северной Кореи к проведению ядерного испытания, так же, как и США, считает, что Северная Корея уже в этом месяце может быть готова провести ядерное испытание. На основе анализа различной информации министерство обороны пришло к такому мнению. В дальнейшем Северная Корея может пойти на новые провокации, включая ядерные испытания, поэтому в тесном сотрудничестве с США мы ведем сбор и анализ информации", - сказал Киси.
Министерство обороны Японии считает, что в 14.06 (08.06 мск) со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Высота полета составила 50 километров, дальность полета – 600 километров. Ракета упала около восточного побережья КНДР в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время ущерба воздушным и морским судам Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.
С начала года Северная Корея провела 15 ракетных испытаний. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.