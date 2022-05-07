https://ria.ru/20220507/ispytanie-1787356586.html

КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии

КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии - РИА Новости, 07.05.2022

КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии

Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание, заявил ал министр обороны Японии Нобуо Киси. Прямое включение показывал телеканал NHK. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:07

2022-05-07T10:07

2022-05-07T11:10

в мире

япония

нобуо киси

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание, заявил ал министр обороны Японии Нобуо Киси. Прямое включение показывал телеканал NHK."Министерство обороны Японии относительно степени готовности Северной Кореи к проведению ядерного испытания, так же, как и США, считает, что Северная Корея уже в этом месяце может быть готова провести ядерное испытание. На основе анализа различной информации министерство обороны пришло к такому мнению. В дальнейшем Северная Корея может пойти на новые провокации, включая ядерные испытания, поэтому в тесном сотрудничестве с США мы ведем сбор и анализ информации", - сказал Киси.Министерство обороны Японии считает, что в 14.06 (08.06 мск) со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Высота полета составила 50 километров, дальность полета – 600 километров. Ракета упала около восточного побережья КНДР в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время ущерба воздушным и морским судам Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.С начала года Северная Корея провела 15 ракетных испытаний. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.

https://ria.ru/20220405/kndr-1781807297.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, нобуо киси, кндр (северная корея)