Рейтинг@Mail.ru
КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/ispytanie-1787356586.html
КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии
КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии - РИА Новости, 07.05.2022
КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии
Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание, заявил ал министр обороны Японии Нобуо Киси. Прямое включение показывал телеканал NHK. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:07
2022-05-07T11:10
в мире
япония
нобуо киси
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg
ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание, заявил ал министр обороны Японии Нобуо Киси. Прямое включение показывал телеканал NHK."Министерство обороны Японии относительно степени готовности Северной Кореи к проведению ядерного испытания, так же, как и США, считает, что Северная Корея уже в этом месяце может быть готова провести ядерное испытание. На основе анализа различной информации министерство обороны пришло к такому мнению. В дальнейшем Северная Корея может пойти на новые провокации, включая ядерные испытания, поэтому в тесном сотрудничестве с США мы ведем сбор и анализ информации", - сказал Киси.Министерство обороны Японии считает, что в 14.06 (08.06 мск) со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Высота полета составила 50 километров, дальность полета – 600 километров. Ракета упала около восточного побережья КНДР в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время ущерба воздушным и морским судам Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.С начала года Северная Корея провела 15 ракетных испытаний. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.
https://ria.ru/20220405/kndr-1781807297.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_d1175786bb5847c8154f6c75749d6842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, нобуо киси, кндр (северная корея)
10:07 07.05.2022 (обновлено: 11:10 07.05.2022)
 
КНДР может провести ядерное испытание в мае, заявили в Японии

Министр обороны Японии Киси: КНДР может провести ядерное испытание в мае

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание, заявил ал министр обороны Японии Нобуо Киси. Прямое включение показывал телеканал NHK.
"Министерство обороны Японии относительно степени готовности Северной Кореи к проведению ядерного испытания, так же, как и США, считает, что Северная Корея уже в этом месяце может быть готова провести ядерное испытание. На основе анализа различной информации министерство обороны пришло к такому мнению. В дальнейшем Северная Корея может пойти на новые провокации, включая ядерные испытания, поэтому в тесном сотрудничестве с США мы ведем сбор и анализ информации", - сказал Киси.
Министерство обороны Японии считает, что в 14.06 (08.06 мск) со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Высота полета составила 50 километров, дальность полета – 600 километров. Ракета упала около восточного побережья КНДР в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время ущерба воздушным и морским судам Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.
С начала года Северная Корея провела 15 ракетных испытаний. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 05:03
КНДР не считает Южную Корею врагом, заявила сестра Ким Чен Ына
 
В миреЯпонияНобуо КисиКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала