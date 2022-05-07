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Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/gumpomosch-1787441331.html
Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 07.05.2022
Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи
Россией доставлено 18 435,6 тонны гуманитарной помощи на Украину с 2 марта 2022 года, за это время были проведены 981 гуманитарная акция, из которых за истекшие РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:42
2022-05-07T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
луганская народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россией доставлено 18 435,6 тонны гуманитарной помощи на Украину с 2 марта 2022 года, за это время были проведены 981 гуманитарная акция, из которых за истекшие сутки - 4, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 435,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 981 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 405 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что 7 мая 2022 года проводятся ещё две гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 95 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220506/pomosch-1787244004.html
украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:42 07.05.2022 (обновлено: 21:45 07.05.2022)
 
Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи

Минобороны: Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Грузовые автомобили с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россией доставлено 18 435,6 тонны гуманитарной помощи на Украину с 2 марта 2022 года, за это время были проведены 981 гуманитарная акция, из которых за истекшие сутки - 4, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 435,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 981 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 405 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.
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6 мая, 16:06Специальная военная операция на Украине
"Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне
Мизинцев подчеркнул, что 7 мая 2022 года проводятся ещё две гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 95 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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