https://ria.ru/20220507/gumpomosch-1787441331.html

Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 07.05.2022

Россия доставила на Украину 18 435,6 тонны гуманитарной помощи

Россией доставлено 18 435,6 тонны гуманитарной помощи на Украину с 2 марта 2022 года, за это время были проведены 981 гуманитарная акция, из которых за истекшие РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:42

2022-05-07T21:42

2022-05-07T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

луганская народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россией доставлено 18 435,6 тонны гуманитарной помощи на Украину с 2 марта 2022 года, за это время были проведены 981 гуманитарная акция, из которых за истекшие сутки - 4, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 435,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 981 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 405 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что 7 мая 2022 года проводятся ещё две гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 95 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220506/pomosch-1787244004.html

украина

херсонская область

луганская народная республика

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Наталья Макарова

в мире, украина, херсонская область , луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)