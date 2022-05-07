22:31 07.05.2022 (обновлено: 23:48 07.05.2022)
В Германии предсказали волну банкротств без российского газа
Глава Commerzbank Кноф: Германию ждет волна банкротств без российского газа
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Поставки энергии в Германии находятся под угрозой, что несет риск роста банкротств в стране, заявил Handelsblatt председатель Commerzbank Манфред Кноф.
"Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция", — сказал банкир.
Он добавил, что банк активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с такими вызовами, как рост цен на сырье и трудности в логистических маршрутах.
"Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится", — поделился мнением Кноф.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.