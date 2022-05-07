https://ria.ru/20220507/germaniya-1787446052.html

В Германии предсказали волну банкротств без российского газа

В Германии предсказали волну банкротств без российского газа - РИА Новости, 07.05.2022

В Германии предсказали волну банкротств без российского газа

Поставки энергии в Германии находятся под угрозой, что несет риск роста банкротств в стране, заявил Handelsblatt председатель Commerzbank Манфред Кноф. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:31

2022-05-07T22:31

2022-05-07T23:48

специальная военная операция на украине

экономика

германия

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Поставки энергии в Германии находятся под угрозой, что несет риск роста банкротств в стране, заявил Handelsblatt председатель Commerzbank Манфред Кноф."Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция", — сказал банкир.Он добавил, что банк активно работает с корпоративными клиентами, чтобы справляться с такими вызовами, как рост цен на сырье и трудности в логистических маршрутах."Но мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособности на наших рынках, вероятно, увеличится", — поделился мнением Кноф.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220507/evropa-1787433458.html

https://ria.ru/20220507/opros-1787426424.html

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россия

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, германия, россия, украина, санкции в отношении россии